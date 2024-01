ΗΠΑ: 7 νεκροί από σφαίρες σε δύο σπίτια σε προάστιο του Σικάγου – Ανθρωποκυνηγητό για 23χρονο

Επτά άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί με τραύματα από σφαίρες μέσα σε δυο κατοικίες στο Τζολιέτ, προάστιο του Σικάγου, στην πολιτεία Ιλινόι, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας πως αναζητεί γνωστό των θυμάτων τον οποίο θεωρεί ύποπτο για τις δολοφονίες (φωτογραφία του CBS 2, επάνω, από τον τόπο του μακελειού).

Το κίνητρο της μαζικής δολοφονίας δεν είναι σαφές ακόμη, πρόσθεσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας πως πιστεύεται ότι και τα επτά θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια.

Οπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί αναζητούν τον Romeo Nance, 23 ετών, ο οποίος πιστεύεται ότι οδηγούσε ένα κόκκινο Toyota Camry με τον αριθμό κυκλοφορίας Q730412. Η αστυνομία πιστεύει ότι ο Nance γνώριζε τα θύματα και ήταν μάλιστα συγγενείς.

Joliet Sgt. Dwayne English on the murders of 7 people in Joliet and 1 in unincorporated Will County. The manhunt, for the suspect is ongoing! pic.twitter.com/5tcXp5Ze3R

«Στα 29 χρόνια μου στην υπηρεσία, αυτή είναι η χειρότερη σκηνή εγκλήματος που έχω ζήσει ποτέ», δήλωσαν οι αστυνομικοί στους τοπικούς δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

