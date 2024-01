ΗΠΑ: «Η αιματοχυσία στο σχολείο θα μπορούσε να σταματήσει πολύ νωρίτερα» – Αποκαλύψεις για το μακελειό στο Ουβάλντε

Για λάθη και παραλείψεις από την πλευρά των δυνάμεων ασφαλείας κάνει λόγο το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, σε ό,τι αφορά το μακελειό σε σχολείο της πόλης Ουβάλντε, στο Τέξας, τον Μάιο του 2022, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 19 μαθητές και 2 καθηγητές.

Σύμφωνα με την έκθεση των 550 σελίδων του υπουργείου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι έγιναν «πολλά κρίσιμα λάθη κατά τη διάρκεια και μετά» την εισβολή του δράστη στο σχολείο.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικές αρχές που βρίσκονταν στην περιοχή, δεν σκέφτηκαν αμέσως ότι επρόκειτο για επίθεση ενόπλου.

Η έκθεση κάνει λόγο για λάθη «σε διοικητικό επίπεδο, στη λήψη αποφάσεων, τακτικής, πολιτικής και εκπαίδευσης» που συνέβαλαν στην τραγωδία. Χαρακτηριστικό των όσων αποκαλύπτονται, το γεγονός πως ο τότε 18χρονος δράστης σκοτώθηκε 77 λεπτά μετά την άφιξη της Αστυνομίας.

Μετά τη σφαγή που συγκλόνισε αυτήν την ήσυχη κωμόπολη του Τέξας, η καθυστέρηση της επέμβασης της αστυνομίας προκάλεσε οργή και πολλά ερωτηματικά. Οι 19 αστυνομικοί που πήγαν στο σχολείο περίμεναν περισσότερο από μία ώρα μέχρι να φτάσει στην περιοχή μια ειδική μονάδα της αστυνομίας για να μπει στην αίθουσα όπου ο 18χρονος δράστης είχε κλειδωθεί, μαζί με μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όλη εκείνη την ώρα οι πανικόβλητοι μαθητές έκαναν αγωνιώδη τηλεφωνήματα στις αρχές. Μεταξύ αυτών, ένα παιδί που ικέτευε: «Σας παρακαλώ, στείλτε την αστυνομία τώρα».

