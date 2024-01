Το επίτευγμα Νούνιες και οι πιθανότητες της Λίβερπουλ για τον τίτλο (pics)

Μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της στη φετινή Premier League πραγματοποίησε η Λίβερπουλ στο εκτός έδρας με την Μπόρνμουθ, με τους ποδοσφαιριστές του Γιούργκεν Κλοπ να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο και να φτάνουν στο επιβλητικό 4-0.

Οι Πολίτες, όμως, έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο (21 έναντι 20). Παράλληλα, η Λίβερπουλ βρίσκεται στο +5 από τις Άρσεναλ και Αστον Βίλα, οι οποίες έχουν επίσης 21 παιχνίδια.

Παρά το γεγονός, πάντως, ότι η Λίβερπουλ είναι στο +5 από τους διώκτες της, η ομάδα του Κλοπ παραμένει το δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, σύμφωνα με τα προγνωστικά που βγάζει το super computer για το πρωτάθλημα της Premier League. Η Λίβερπουλ, όπως αναφέρει η σχετική ανάρτηση της «Opta», έχει 36.6% πιθανότητες να κατακτήσει τον τίτλο έναντι 47.6% πιθανότητες να βγει δεύτερη και 12.% για να βρει τρίτη.

Φαβορί δίνεται η Μάντσεστερ Σίτι για το βαρύτιμο τρόπαιο με 59.7%, ενώ οι αντίστοιχες για να βγει δεύτερη είναι 32.0%. Οσον αφορά στην Άρσεναλ, οι Κανονιέρηδες παρότι είναι στους ίδιους βαθμούς με την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, έχουν μόλις 2.5% πιθανότητες για τον τίτλο, με την πιθανότερη θέση για να τερματίσουν να είναι η τρίτη με 43.4%.

Στην αναμέτρηση με την Μπόρνμουθ ο Ντάργουϊν Νούνιες πέτυχε δύο γκολ (49’, 90+3’), με τα οποία ο Ουρουγουανός επιθετικός έφτασε τα 100 γκολ καριέρας. Συγκεκριμένα, τα 24 από τα 100 γκολ είναι με την Λίβερπουλ, τα 48 με την Μπενφίκα, τα 16 με την Αλμερία, τα 4 με την Πενιαρόλ και τα 8 με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης.

100 – Darwin Núñez has scored the 100th goal of his senior career for club and country:

Παράλληλα, ο Νούνιες έγινε ο πρώτος παίκτης συλλόγου της Premier League που έχει τουλάχιστον 10 και 10 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις που αγωνίζεται η ομάδα του. Σε 20 αναμετρήσεις στην Premier League έχει 7 γκολ και 6 ασίστ σε 1.209 λεπτά, ενώ επίσης έχει 1 γκολ και 3 ασίστ σε 4 ματς στο EFL Cup, 2 γκολ και 1 ασίστ σε 6 παιχνίδια του Europa League, ενώ έχει αγωνιστεί και σε ένα ματς στο FA Cup. Εχει 10 γκολ και 10 ασίστ σε 31 παιχνίδια (1.757 λεπτά). Συνολικά με τη Λίβερπουλ έχει 73 ματς, με 25 γκολ και 14 ασίστ.

10+10 – Darwin Núñez is the first Premier League player to register at least 10 goals and 10 assists in all competitions this season. Perfect. pic.twitter.com/J8CH7POUqB

— OptaJoe (@OptaJoe) January 21, 2024