Τσιτσιπάς – Φριτζ 1-3: Ήττα και αποκλεισμός στους «16» για τον Στέφανο

Ήττα και αποκλεισμός από τη συνέχεια του Αυστραλιανού Οπεν για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Ελληνας τενίστας το πάλεψε απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ, Νο. 12 στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά ηττήθηκε με 3-1 σετ από τον Αμερικανό (7-6 [3], 5-7, 6-3, 6-3) και ολοκλήρωσε στους «16» τη πορεία του στο φετινό Αυστραλιανό Οπεν.

Ο Αμερικανός ήταν εντυπωσιακός και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 50 winners, ενώ ο Στέφανος είχε 41. Τα αβίαστα λάθη ήταν 33 για τον Τσιτσιπά και 19 για τον Φριτζ.

Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του Τέιλορ Φριτζ τα τελευταία χρόνια, με τον Αμερικανό να πιάνει σπουδαία απόδοση και να κλείνει το μεγάλο ραντεβού με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

These two saved the best for last!@Taylor_Fritz97 breaks Stefanos Tsitsipas in a frantic, fantastic final game to take the match 7-6(3) 5-7 6-3 6-3.

It’s the American’s first win over a top 10 player at a Grand Slam!#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/UkTsattSsD

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2024