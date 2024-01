Οιωνός τίτλου για την Λεβερκούζεν (pic)

Η Λεβερκούζεν έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο την φετινή σεζόν. Οι Ασπιρίνες συνεχίζουν ακάθεκτες στην κορυφή της Bundesliga, παραμένουν αήττητες στη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και με την χθεσινή νίκη επί της Λειψίας έκαναν μια δήλωση… πρωταθλητισμού.

Όχι μόνο γιατί ήταν απέναντι σε έναν υπολογίσιμο αντίπαλο, αλλά και για τον τρόπο που ήρθε, με την Λεβερκούζεν να αντιδράει αποτελεσματικά σε όλες τις δυσκολίες που της παρουσιάστηκαν.

Στην αναμέτρηση της «Ρεντ Μπουλ Αρίνα» οι Ασπιρίνες παρουσιάστηκαν κατώτερες των περιστάσεων, για ένα ημίχρονο, απέναντι στην Λειψία, με τους γηπεδούχους να προηγούνται δίκαια στο σκορ με το γκολ του Τσάβι Σίμονς στο 7′. Σαν να μην έφτανε το γρήγορα γκολ των Ταύρων, ο Τσάμπι Αλόνσο είδε να τραυματίζεται ένας από τους καλύτερους παίκτες του στην σεζόν και να γίνεται αναγκαστική αλλαγή. Ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ, ο οποίος στο φετινό πρωτάθλημα έχει 5 γκολ και 6 ασίστ, φυσιολογικά θα αποτελούσε μεγάλο πλήγμα για την Λεβερκούζεν, η οποία όμως είχε την απάντηση στο δεύτερο μέρος.

Οι Ασπιρίνες ισοφάρισαν μόλις στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης, με τον Τέλα, ο οποίος πέρασε στο ματς στην θέση του Φρίμπονγκ. Η Λειψία πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ, σε ένα σημείο που η Λεβερκούζεν πίεζε για την ανατροπή. Ωστόσο, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο για ακόμα μία φορά έβγαλε σωστή αντίδραση, αφού αρχικά ισοφάρισε με τον Τα στο 63′ και στην συνέχεια πίεσε για το γκολ της λύτρωσης, το οποίο βρήκε με τον Ινκαπιέ στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Αναμφίβολα, αυτή ήταν μια νίκη-δήλωση ότι πλέον η Λεβερκούζεν πάει για το πρωτάθλημα, αφού αυτά τα αποτελέσματα φτιάχνουν τον χαρακτήρα της ομάδας, ενώ η αντίδρασή της σε όλες τις «στραβές» που βρήκε μπροστά της δείχνει ότι ο Αλόνσο έχει δουλέψει και στο ψυχολογικό κομμάτι.

Με αυτό το τρόπο, οι Ασπιρίνες συνεχίζουν την αήττητη πορεία τους στην φετινή Bundesliga (15 νίκες, 3 ισοπαλίες) και παραμένουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 48 βαθμούς, στο +7 από την… μόνιμη πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου, η οποία όμως έχει 2 ματς λιγότερα.

Ακόμα, ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, έχει σημειώσει μία επίδοση η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί οιωνός τίτλου. Η Λεβερκούζεν δεν έχει γνωρίσει την ήττα στα 27 παιχνίδια που έχει δώσει την φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις (24 νίκες, 3 ισοπαλίες) και ισοφάρισε την επίδοση της Βέρντερ Βρέμης από την σεζόν 2003-2004. Η μόνη γερμανική ομάδα με μεγαλύτερο αήττητο σερί, είναι η Μπάγερν Μονάχου, η οποία της σεζόν 2019-2020, αγνοούσε την ήττα για 32 ματς.

Ο οιωνός τίτλου έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Βέρντερ και η Μπάγερν, εκείνες της χρονιές που έκαναν αυτά τα αήττητα σερί κατάφεραν να στεφθούν πρωταθλήτριες Γερμανίας στο τέλος της σεζόν. Πλέον, μένει να δούμε αν θα πετύχει κάτι αντίστοιχο και η Λεβερκούζεν, βάζοντας ένα τέλος στην βαυαρική κυριαρχία των τελευταίων 10 ετών.

27 – Bayer 04 Leverkusen remain unbeaten in their last 27 games across all competitions (W24 D3) – among Bundesliga sides, only FC Bayern have enjoyed a longer unbeaten streak (32 games from 2019 to 2020). Invincible. #RBLB04 pic.twitter.com/ldZwokbaIZ

— OptaFranz (@OptaFranz) January 20, 2024