Το μυστικό «όπλο» της Άρσεναλ και ένας δεινός «εκτελεστής» σε σώμα... αμυντικού (pics, vids)

Η Άρσεναλ πραγματοποιεί μια εξαιρετική διετία, με τον Μικέλ Αρτέτα να έχει δημιουργήσει ένα σύνολο που παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο και είναι ξανά στην ελίτ, διεκδικώντας τίτλους. Την περσινή σεζόν έχασε στο… νήμα την Premier League από την ασταμάτητη Μάντσεστερ Σίτι, φέτος όμως παίζει ακόμη καλύτερα, είναι ακόμη πιο πλήρης, μόνο που έχει θέμα στο γκολ.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που βρίσκεται σε αναζήτηση επιθετικού ο Ισπανός τεχνικός, τόσο για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου όσο και για το καλοκαίρι, με τους «κανονιέρηδες» πάντως να βρίσκουν πολλές λύσεις από τις στημένες φάσεις και κυρίως από κόρνερ.

Η Άρσεναλ μετά τη νίκη και κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας έγινε η ομάδα με τα περισσότερα γκολ από κόρνερ στην Premier League, ενώ το κλειδί για τον Αρτέτα είναι οι δύο στόπερ του που θυμίζουν… αεροπορία.

Ο λόγος φυσικά για τους Γκάμπριελ Μαγκαλιάες και Γουίλιαμ Σαλιμπά, που σε κάθε φάση είναι ο φόβος και ο τρόμος στις αντίπαλες άμυνες. Ειδικά, ο Βραζιλιάνος είναι απίστευτος «κεφαλοσφαιριστής» και σε όλες τις στημένες φάσεις διεκδικεί την μπάλα. Κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας είναι αυτός που «ξεκλείδωσε» το ματς με το πρώτο γκολ, ενώ στο δεύτερο πάλι εκείνος την έσπρωξε στα δίχτυα.

Match of the Day

Arsenal have scored more goals from corners than any other team in the Premier League this season.

Ο Αρτέτα έχει στα χέρια του πέρα από έναν εξαιρετικό κεντρικό αμυντικό και έναν δεινό «εκτελεστή», αφού ο Γκάμπριελ δεν σταματάει να σκοράρει από το 2020, όταν και υπέγραψε στους Λονδρέζους.

Συγκεκριμένα, ο Γκάμπριελ έχει πλέον ένα μοναδικό ρεκόρ στην Premier League, αφού έκτοτε είναι πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα από όλους τους σέντερ μπακ με 11 τέρματα, σε ένα απίστευτο νούμερο για αμυντικό. Τη φετινή σεζόν μετράει 3 τέρματα πλέον, όμως και πάλι χάρη σε εκείνον και τον Σαλιμπά η Άρσεναλ έχει 13 γκολ στην Premier League από στημένες φάσεις.

Gabriel Magalhães for Arsenal in the first half vs. Crystal Palace:

◉ Most touches in opp. box (3)

◉ Most shots (3)

◉= Most aerial duels won (3)

◉= Most fouls won (2)

◉ Most shots on target (2)

◉ Most goals (2)

Even he can't believe it. 😅

Squawka Live