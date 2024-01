«Η Άρσεναλ ζητά από τους διαιτητές να προστατεύουν τον Σάκα»

Επίσημη επιστολή στην PGMOL για την «προστασία» του Μπουκάγιο Σάκα έστειλε η Άρσεναλ, η οποία εκφράζει τα παράπονά της για τον τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο Άγγλος εξτρέμ από τους αντιπάλους του. Αφορμή τα πολλά και σκληρά μαρκαρίσματα.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», οι κανονιέρηδες, για να προλάβουν ενδεχόμενο τραυματισμό του 22χρονου μεσοεπιθετικού, ζητούν από τους διαιτητές να τιμωρούν πιο συχνά τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές, καθώς ο σύλλογος από το Λονδίνο, θεωρεί πως μέχρι στιγμής υπάρχει… ατιμωρησία.

Arsenal have complained to PGMOL over the rough treatment of Bukayo Saka as the attacker was the third-most fouled player in the Premier League in 2023 😳🤕

1️⃣ Jordan Ayew (117)

2️⃣ Bruno Guimaraes (92)

3️⃣ Bukayo Saka (87)

The Gunners had previously called for the PGMOL to… pic.twitter.com/HuUIpC80Hk

— SPORTbible (@sportbible) January 4, 2024