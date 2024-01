Μέσι και Ντι Μαρία θέλουν να παίξουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού (pic)

Το «παρών» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού θα δώσουν οι Λιονέλ Μέσι και Άνχελ Ντι Μαρία σε περίπτωση που η ποδοσφαιρική ομάδα της Αργεντινής καταφέρει να προκριθεί.

Συγκεκριμένα, το «DSportsRadio» αναφέρει πως οι δύο συμπαίκτες και φίλοι έχουν αποφασίσει να δώσουν το «παρών» σε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση με την πατρίδα τους, παρά την πρόθεση του Ντι Μαρία να αποσυρθεί από την Εθνική ομάδα μετά το Κόπα Αμέρικα. Αν τελικά Μέσι και Ντι Μαρία βρεθούν στο Παρίσι, αυτή θα είναι η δεύτερη φορά στην καριέρα τους, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008 στο Πεκίνο.

🚨 JUST IN: Lionel Messi and Ángel Di María want to play the Olympics 2024 in Paris with Argentina if the team qualifies. @DSportsRadio 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/ZmOQSzVbO1

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) January 19, 2024