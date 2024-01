H επιλογή του Άντονι Άντερσον ως οικοδεσπότη των Emmys «έσπειρε ανέμους και θερίζει θύελλες»

Για τον κωμικό και ηθοποιό Άντονι Άντερσον, το να ανέβει στη σκηνή για να παρουσιάσει τα αναβληθέντα βραβεία Emmy το βράδυ της Δευτέρας αποτελεί την πραγματοποίηση ενός ονείρου ζωής. «Είναι κάτι που πάντα ήθελα να κάνω…» δήλωσε πρόσφατα στο Entertainment Tonight ο 53χρονος πρωταγωνιστής του Black-ish.

Ένας μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι άκουσε κραυγές και στη συνέχεια είδε τη γυναίκα να τρέχει γυμνή από ένα τροχόσπιτο, πριν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο St Francis

«Το ήθελα εδώ και χρόνια, αλλά όλα γίνονται όταν πρέπει να γίνουν». Για πολλούς, ωστόσο, η απόφαση να αναλάβει ο Άντερσον την παρουσίαση της μεγαλύτερης τηλεοπτικής βραδιάς είναι αμφιλεγόμενη. Το βεβαρημένο παρελθόν του, το οποίο περιλαμβάνει πολλαπλές καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Καλύτερη έρευνα την επόμενη φορά

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η σεναριογράφος Alanna Bennett έγραψε στο Twitter: «Ο Άντονι Άντερσον παρουσιάζει τα βραβεία Emmy… οι παραγωγοί δεν ψάχνουν στο Google αυτούς τους ανθρώπους;».

Η Ένωση Πρόληψης Σεξουαλικής Βίας προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, απαίτησε από το Fox να απομακρύνει τον Άντερσον από οικοδεσπότη και κάλεσε τόσο τα Emmys όσο και το Fox «να κάνουν καλύτερη έρευνα όταν επιλέγουν οικοδεσπότες στο μέλλον».

Μια γυναίκα στο Λος Άντζελες ισχυρίστηκε ότι ο Άντερσον της είχε επιτεθεί ένα χρόνο πριν και ότι αισθάνθηκε πλέον άνετα να μιλήσει στον απόηχο του κινήματος #MeToo

Οι πρώτες καταγγελίες εναντίον του Άντερσον ήρθαν στο φως το 2004, όταν ο ίδιος και ο βοηθός σκηνοθέτη Wayne Witherspoon κατηγορήθηκαν ότι βίασαν μια 25χρονη ηθοποιό – κομπάρσο του Hustle & Flow στο Μέμφις. Ένας μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι άκουσε κραυγές και στη συνέχεια είδε τη γυναίκα να τρέχει γυμνή από ένα τροχόσπιτο, πριν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο St Francis.

Όπως ανέφερε η Daily Beast, ο Άντερσον κατηγορήθηκε για βιασμό και αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση 20.000 δολαρίων.

Τρεις καταγγελίες

Ο Άντερσον αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και ένας εκπρόσωπος ανέφερε σε δήλωσή του: «Ο Άντονι είναι ένας χαρούμενος παντρεμένος οικογενειάρχης που δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ – ούτε έχει εμπλακεί σε κάτι τέτοιο και είμαστε σίγουροι ότι όταν αποκαλυφθούν όλα τα γεγονότα, θα αθωωθεί πλήρως».

Λίγο αργότερα, ο Άντερσον δέχτηκε μια δεύτερη καταγγελία από μια γυναίκα που είπε ότι της επιτέθηκε στο πλατό της κωμικής σειράς All About the Andersons.

Τότε, ο εκπρόσωπος του Άντερσον δήλωσε ότι «αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες» και υποστήριξε ότι οι «γελοίες κατηγορίες για βιασμό που εκκρεμούσαν εναντίον του στο Μέμφις τον είχαν κάνει στόχο».

Αυτές οι κατηγορίες στο Τενεσί τελικά αποσύρθηκαν όταν δικαστής έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις για την εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά στη συνέχεια, το 2018, ο Άντερσον κατηγορήθηκε για τρίτη φορά για σεξουαλικό αδίκημα. Μια γυναίκα στο Λος Άντζελες ισχυρίστηκε ότι ο Άντερσον της είχε επιτεθεί ένα χρόνο πριν και ότι αισθάνθηκε πλέον άνετα να μιλήσει στον απόηχο του κινήματος #MeToo.

Ο Άντερσον αρνήθηκε τις κατηγορίες. Η αστυνομία του Λος Άντζελες ξεκίνησε έρευνα εκείνον τον Ιούλιο, αλλά τον Σεπτέμβριο το The Hollywood Reporter έγραψε ότι: «Οι αρχές λένε ότι αρνήθηκε να της πάρουν κατάθεση μετά την υποβολή της αρχικής αναφοράς. Ως εκ τούτου, η υπόθεση αυτή απορρίφθηκε».

*Mε πληροφορίες από The Independent | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Reuters