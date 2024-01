Τσιτσιπάς – Βαν Ας 3-0: Εκλεισε θέση στους «16» ο Στέφανος (vids)

O Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μία τρομερή εμφάνιση και ξεπέρασε και το εμπόδιο του Λούκα Βαν Ας.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε του 19χρονου Γάλλου με 6-3, 6-0, 6-4 σε 2 ώρες και 2 λεπτά, συνεχίζοντας την παράδοση που τον θέλει να «μαγεύει» στη Μελβούρνη!

Τώρα, έρχεται το πιο δυνατό τεστ, αφού θα αναμετρηθεί με τον Αμερικανό Τείλορ Φριτζ, Νο.12 στον κόσμο, που έχασε το πρώτο σετ από τον Φάμπιαν Μαροζάν, αλλά πήρε την πρόκριση με 3-6, 6-4, 6-2, 6-2.

Ο 19χρονος Γάλλος έβαλε δύσκολα στην αρχή στον Στέφανο, αλλά όσο περνούσε η ώρα και προσαρμοζόταν στο παιχνίδι του ο Τσιτσιπάς, τόσο άρχισε να κυριαρχεί. Αφού ήρθε το break στο πρώτο σετ, έκανε το παιχνίδι του και με αποφασιστικό τρόπο έφτασε στη νίκη.

Αν περάσει στα προημιτελικά ενδέχεται να πέσει πάνω στον Νόβακ Τζόκοβιτς!

Σε αντίθεση με τα δύο πρώτα ματς, παρότι χρειάστηκε να σώσει δύο break point στο πρώτο game, ο Στεφ ήταν εξαιρετικός στο πρώτο σετ και πήρε προβάδισμα με το break που σημείωσε στο 3-2. Σέρβιρε με επιτυχία για την κατάκτηση του πρώτου σετ στο 5-3 και ακολούθησε ρεσιτάλ στο δεύτερο σετ, όπου δεν έχασε ούτε game.

Ο Βαν Ας αντέδρασε στο τριτο σετ μην έχοντας τίποτα να χάσει και άρχισε προβάδισμα 3-0, αφού έσπασε πρώτη φορά το σερβίς του Στέφανου στο δεύτερο game του σετ.

Με love game ήρθε η πρώτη αντίδραση του Τσιτσιπά στο σετ και το break ακολούθησε με τον πιο αδιανόητο πόντο που έχουμε δει. Ο Τσιτσιπάς έβγαλε 4 συνεχόμενες άμυνες σε σμας του αντιπάλου του, όλες έσκασαν στη πλευρά του Βαν Ας, που στο 5ο βολέ σημάδεψε το φιλέ!

Παίρνοντας το τέταρτο σερί game του προηγήθηκε με 4-3 και έκλεισε χωρίς δυσκολία τον αγώνα στο 5-4, μπαίνοντας πανηγυρικά στη δεύτερη εβδομάδα του πρώτου Grand Slam της σεζόν.

🗣️ «He had no right to win that point!»

No way did Tsitsipas come away with that one! 🔥#AO2024 #AusOpen #Tennis pic.twitter.com/efDAGs24Dy

— Wide World of Sports (@wwos) January 19, 2024