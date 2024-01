Από τo βίντεο κλιπ της Μπιγιονσέ στην κουζίνα των Νιρβάνα: Ακολουθώντας τα «ίχνη» των ειδώλων

«Μερικές φορές είναι απλώς μια απλή αναζήτηση στους χάρτες του Google Maps όπου χάνω το μυαλό μου», λέει ο Steve Birnbaum. «Απλά ψάχνω και ψάχνω μέχρι να δω κάτι που να είναι αναγνωρίσιμο».

Ο Birnbaum, σκηνοθέτης με έδρα τη Νέα Υόρκη, μιλάει για το χόμπι του: εντοπίζει με κόπο τις τοποθεσίες iconic φωτογραφήσεων, ώστε να μπορεί να βρει την ακριβή τοποθεσία για να ξαναφωτογραφήσει το σημείο.

«Η απόλυτη έξαψη»

Εμπνευσμένος από ένα πρότζεκτ που είδε και το οποίο αναμείγνυε πολεμικές φωτογραφίες με σύγχρονες τοποθεσίες, το 2010 άρχισε να κάνει το ίδιο με οικογενειακές φωτογραφίες, στη συνέχεια με τοποθεσίες κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, προτού καταλήξει στη μουσική του «εξειδίκευση» γύρω στο 2017.

Θα βρείτε τον Birnbaum να επισκέπτεται ξανά το ίδιο ακριβώς τραπέζι σε ένα μπαρ στο οποίο κάθισε ο Woody Guthrie το 1943 ή την ακριβή τοποθεσία του δρόμου στο Μπρονξ όπου φωτογραφήθηκε ο 14χρονος Tupac πάνω σε ένα μοτοποδήλατο το 1985

Αν και δεν πρόκειται για μια απολύτως αυθεντική ιδέα – ο φωτογράφος Alex Bartsch έκανε το ίδιο για τα εξώφυλλα των βρετανικών ρέγκε δίσκων – το The Band Was Here έχει πλέον 250.000 ακολούθους στο Instagram-.

Σε αυτή τη σελίδα, θα βρείτε τον Birnbaum να επισκέπτεται ξανά το ίδιο ακριβώς τραπέζι σε ένα μπαρ στο οποίο κάθισε ο Woody Guthrie το 1943 ή την ακριβή τοποθεσία του δρόμου στο Μπρονξ όπου φωτογραφήθηκε ο 14χρονος Tupac πάνω σε ένα μοτοποδήλατο το 1985. «Όταν βρίσκομαι εκεί και το αισθάνομαι σωστό… είναι η απόλυτη έξαψη», λέει ο Birnbaum.

Έχει βρει τοποθεσίες από αρκετά σπουδαία άλμπουμ. Υπάρχει ο τοίχος (που τώρα είναι γκαράζ) μπροστά στον οποίο στάθηκε ο Μάικλ Τζάκσον στο Off the Wall, η έξοδος κινδύνου πίσω από τον Prince στο εξώφυλλο του Purple Rain, το σκαλοπάτι στο οποίο κάθισε ο Μπομπ Ντίλαν για το Highway 61 Revisited. Μπήκε ακόμη και μέσα στο διαμέρισμα όπου τραβήχτηκαν όλες οι φωτογραφίες για το άλμπουμ 1989 της Τέιλορ Σουίφτ, αφού πήρε μια πληροφορία ότι ήταν προς πώληση και κανόνισε μια επίσκεψη.

Αλλά δεν πρόκειται μόνο για την επαναφωτογράφηση εμβληματικών τοποθεσιών, αλλά και για λιγότερο γνωστές λήψεις που περιλαμβάνουν την εύρεση τυχαίων κτιρίων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, στούντιο για τατουάζ ή πεζοδρομίων. Και ο Birnbaum δεν φοβάται να γίνει σπασικλάκι.

«Πολλά στοιχεία βρίσκονται μέσα στα δελτία επικοινωνίας»

Εντόπισε τη μπανιέρα στη φωτογραφία που είναι τυπωμένη στο CD του In Utero των Nirvana πριν από 30 χρόνια. Και όχι μόνο βρήκε το ξενοδοχείο που έβλεπε την ίδια θέα που εμφανίζεται στο εξώφυλλο του OK Computer των Radiohead, αλλά απέκτησε πρόσβαση στο δωμάτιο στο οποίο έμεινε ο Thom Yorke για να τραβήξει την ίδια φωτογραφία.

«Είχα αμφιταλαντευτεί για το αν θα τις δημοσιεύσω, γιατί γίνεται πιο προσωπικό όταν πρόκειται για οικογενειακές φωτογραφίες. Είναι δημόσιες, αλλά πρέπει να σεβαστείς ότι πρόκειται για ανθρώπους»

Έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο εγχείρημα. «Θα ξοδέψω ώρες για μια εικόνα όπου απλά δεν μπορώ να βρω απολύτως τίποτα», λέει. «Έτσι θα πέσω σε αυτό το κενό προσπαθώντας να το εντοπίσω».

Ψάχνει ακόμα με ζήλο να βρει τις τοποθεσίες για τα εξώφυλλα των άλμπουμ των Smashing Pumpkins και των Violent Femmes, ενώ περιμένει με λαχτάρα μια απάντηση από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου που εντόπισε όπου γυρίστηκε το Enter the Wu-Tang Clan (36 Chambers).

«Η μουσική ιστορία είναι παντού γύρω μας»

Οι ερευνητικές του μέθοδοι είναι σχολαστικές: βιβλία, περιοδικά, παλιές συνεντεύξεις με φωτογράφους – αν και ποτέ δεν τους προσεγγίζει για να ζητήσει βοήθεια: «Μου αρέσει το κυνήγι», λέει – και η εύρεση δελτίων επικοινωνίας από πρωτότυπες φωτογραφήσεις. «Πολλά στοιχεία βρίσκονται μέσα στα δελτία επικοινωνίας», λέει.

«Γιατί θα υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί από συνεδρίες νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οπότε μου λέει το μονοπάτι που περπάτησαν οι άνθρωποι εκείνη την ημέρα».

Ωστόσο, μερικές φορές μπορεί να καταβάλει όλη αυτή τη προσπάθεια, να βρει την τοποθεσία, αλλά όταν φτάνει εκεί να είναι ένα γιγαντιαίο εργοτάξιο. «Η Νέα Υόρκη έχει γίνει πολυώροφη και γυάλινη, λέει. «Είναι θλιβερό να γνωρίζεις την ιστορία και τους ανθρώπους που κάποτε στέκονταν εκεί, όταν όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί εντελώς».

«Είναι παράλογο το γεγονός ότι περπατάς στους δρόμους και προσπερνάς πράγματα», λέει. «Η μουσική ιστορία είναι παντού γύρω μας».

Έχει επίσης αποδειχθεί ότι είναι ένα έργο γεμάτο με αναπάντεχα συναισθήματα. «Σίγουρα έχει διαφορετική αίσθηση όταν οι καλλιτέχνες δεν είναι πια μαζί μας», λέει, επικαλούμενος μια φωτογραφία του Τζον Λένον που εντόπισε ότι βρίσκεται μόλις ένα τετράγωνο από το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Beatle.

Αντίστοιχα αναστατωμένος αισθάνθηκε όταν βρήκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του Kurt Cobain στο Χόλιγουντ, προκειμένου να φωτογραφίσει το σημείο όπου ο Cobain και η τότε μικρή του κόρη Frances Bean Cobain κάθονταν το 1992. «Αυτό ήταν το πιο ανατριχιαστικό σημείο στο οποίο έχω βρεθεί ποτέ», λέει.

*Με πληροφορίες από Guardian