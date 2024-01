Έγραψε ιστορία ο Άσπας: Έφτασε τα 150 γκολ στη La Liga!

Ο Ιάγκο Άσπας συνεχίζει να γράφει ιστορία με την φανέλα της Θέλτα. Ο 36χρονος επιθετικός των Γαλιθιάνων σκόραρε στην αναμέτρηση του Σαββάτου κόντρα στην Μαγιόρκα (1-1) για την 20η αγωνιστική της La Liga και έφτασε τα 150 γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Οι μόνοι που έχουν πετύχει περισσότερα γκολ σε αυτό το διάστημα είναι οι τρεις κορυφαίοι επιθετικοί που πέρασαν τα τελευταία χρόνια από την Ισπανία. Ο λόγος, φυσικά, για τους Λιονέλ Μέσι (188), Λουίς Σουάρες (160) και Καρίμ Μπενζεμά (151), οι οποίοι είναι οι μόνοι που περνάνε τον Άσπας σε αυτή την κατηγορία.

Βέβαια, το γκολ που πέτυχε κόντρα στην Μαγιόρκα είναι ιδιαίτερο και για ακόμη ένα λόγο για 36χρονο επιθετικό της Θέλτα. Ο Άσπας έγινε, μόλις, ο 15ος Ισπανός που φτάνει τα 150 γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα και μόλις ο δεύτερος από την Γαλικία, μετά τον θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης και Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Παχίνιο, ο οποίος είχε σκοράρει συνολικά 212 φορές την περίοδο 1944-1956.

150 – @aspas10 has scored his 150th goal in @LaLigaEN (148 with @RCCeltaEN and two with @SevillaFC_ENG); he’s the 15th Spanish player to reach this milestone in the competition history and the second Galician after Pahiño (212 goals between 1944 and 1956). Calidade. 🎓 pic.twitter.com/Fygqv7gDj4

