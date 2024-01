Παραμένει πρώτος σε ψήφους για το All Star Game ο Αντετοκούνμπο (pic)

Η ψηφοφορία για το All Star Game του ΝΒΑ που θα διεξαχθεί στην Ιντιανάπολις στο «Gainbridge Fieldhouse»,την έδρα των Πέισερς, στις 18 Φεβρουαρίου, συνεχίζεται.

Οι φίλοι της κορυφαίας λίγκας μπάσκετ όλου του πλανήτη ψηφίζουν με αμείωτους ρυθμούς και στη δεύτερη καταμέτρηση που έγινε, αγαπημένος του κοινού παραμένει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα έχοντας συνολικά τις περισσότερες ψήφους με 3.475.698! Όσον αφορά την Ανατολική περιφέρεια, η δεύτερη θέση ανήκει στον Τζόελ Εμπίντ με 2.975.987 και η τρίτη στον Τζέισον Τέιτουμ με 2.939.663.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Δυτική περιφέρεια, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι πρώτος (και δεύτερος συνολικά στο ΝΒΑ) με 3.096.031 ψήφους και τον ακολουθούν δίνοντας μεγάλη μάχη για τη δεύτερη θέση, ο Νίκολα Γιόκιτς με 2.777.068 και ο Κέβιν Ντουράντ με 2.773.809.

Lakers’ LeBron James and Bucks’ Giannis Antetokounmpo continue to lead in the NBA’s second 2023-24 All-Star fan voting return: pic.twitter.com/UutXOXQc5u

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 11, 2024