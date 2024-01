Χάος στην αγορά crypto από χακαρισμένο μήνυμα στο Χ

Μια πολυαναμενόμενη απόφαση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ σχετικά με το εάν θα εγκρίνει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο διαπραγματεύσιμο σε χρηματιστήριο spot-Bitcoin μετατράπηκε εν ριπή οφθαλμού σε σοβαρό περιστατικό κυβερνοασφάλειας την Τρίτη.

Ο λογαριασμός X της SEC παραβιάστηκε και μια ψεύτικη ανάρτηση που ισχυριζόταν ότι η υπηρεσία είχε ανάψει πράσινο φως για τα προϊόντα τροφοδότησε μια σύντομη άνοδο στην τιμή του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο. Έχει επίσης προκαλέσει έρευνα από τις αρχές των ΗΠΑ για το πώς παραβιάζεται ένας λογαριασμός κοινωνικών μέσων ενημέρωσης στην κύρια ρυθμιστική αρχή της Wall Street.

«Δείχνει πραγματικά το εύρος και τη συχνότητα των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο», δήλωσε στο Bloomberg ο Κουρτ Γκόντσολ, συνεργάτης στη δικηγορική εταιρεία Haynes Boone και πρώην περιφερειακός διευθυντής της SEC. «Η ειρωνεία εδώ είναι ότι η SEC δεν έχει δείξει ιδιαίτερη συμπάθεια προς τις εισηγμένες εταιρείες και τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που έχουν βιώσει περιστατικά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο».

Η παραβίαση έδωσε τροφή στους πιστούς των κρυπτονομισμάτων που θεωρούσαν εδώ και καιρό τον πρόεδρο της επιτροπής, Γκάρι Γκένσλερ, εχθρό λόγω του ζήλου του να χαλιναγωγήσει τη βιομηχανία. Η ειρωνεία ενός περιστατικού κυβερνοασφάλειας που έπληξε μια ρυθμιστική αρχή που έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τις διαδικτυακές ευπάθειες των κρυπτονομισμάτων δεν χάθηκε στους επικριτές περίμεναν χρόνια η SEC να εγκρίνει ένα Bitcoin ETF. Οι έμποροι εικάζουν εδώ και εβδομάδες ότι η υπηρεσία θα μπορούσε να εγκρίνει αρκετά από τα προϊόντα ήδη από την Τετάρτη.

Σε δηλώσεις αργά την Τρίτη, η ρυθμιστική αρχή ανέφερε ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές επιβολής του νόμου για να διερευνήσει το περιστατικό, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση είχε τερματιστεί και ότι η ανάρτηση δεν έγινε από την SEC ή το προσωπικό της. Σε ξεχωριστή δήλωση, ο Γκένσλερ διευκρίνισε ότι δεν είχε ληφθεί καμία απόφαση για τα ETF.

Η SEC σημείωσε ότι υπήρξε «μη εγκεκριμένη δραστηριότητα στον λογαριασμό @SECGov X από ένα άγνωστο μέρος για σύντομο χρονικό διάστημα λίγο μετά τις 4 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής» της Τρίτης.

Μετά την αφαίρεση της ψεύτικης ανάρτησης, ο Τζο Μπεναρόχ, επικεφαλής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο X, δήλωσε σε μια ανακοίνωση ότι «ο λογαριασμός είναι ασφαλής και ερευνούμε τη βασική αιτία».

We can confirm that the account @SECGov was compromised and we have completed a preliminary investigation. Based on our investigation, the compromise was not due to any breach of X’s systems, but rather due to an unidentified individual obtaining control over a phone number…

— Safety (@Safety) January 10, 2024