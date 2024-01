Στην Τότεναμ ο Βέρνερ – Σήμερα (7/1) στο Λονδίνο

Μόνο η ανακοίνωση φαίνεται πως εκκρεμεί για την επιστροφή του Τίμο Βέρνερ στην Αγγλία, με τον Γερμανό επιθετικό να τα έχει βρει σε όλα με την Τότεναμ, στην οποία θα βρεθεί μέχρι το καλοκαίρι ως δανεικός από τη Λειψία.

Ήθελε πολύ έναν εξάμηνο δανεισμό, αισθάνεται ενθουσιασμένος που θα εργαστεί με τον Άγγελο Ποστέκογλου, και όπως επισήμανε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, δεν μπορεί να περιμένει να ταξιδέψει στο «Νησί».

Όσον αφορά το οικονομικό της υπόθεσης, οι Λονδρέζοι θα καλύψουν στο έπακρο τον μισθό του μέχρι το καλοκαίρι, ενώ η ρήτρα απόκτησής του, φημολογείται πως ανέρχεται στα 17-18 εκατομμύρια. Μένει να δούμε την κατάληξη αυτής της υπόθεσης, με ελπίδα όλων ο Βέρνερ να επιστρέψει στα υψηλά στάνταρ που τον είχαμε συνηθίσει.

«Ο Τίμο Βέρνερ στην Τότεναμ! Όλα τα έγγραφα ετοιμάζονται. Η Τότεναμ υπογράφει τον Βέρνερ ως δανεικό και θα συμπεριλάβουν επίσης ρήτρα αγοράς αλλά ΟΧΙ υποχρεωτική. Ο Τίμο πρόκειται να ταξιδέψει στο Λονδίνο το Σάββατο και μετά θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις», ανέφερε ο Ρομάνο.

🚨⚪️ Timo Werner to Tottenham, here we go! Deal in place with RB Leipzig, all documents being prepared.

Spurs sign Werner on loan and will also include buy option clause NOT mandatory.

Timo due to travel to London on Saturday then time for medical.@TurkishAirlines ✈️ pic.twitter.com/NQ42b2JGrQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2024