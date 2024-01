Η εξήγηση πίσω από την κόκκινη… στρογγυλή κάρτα στο Μπρέντφορντ – Γουλβς

Ο διαιτητής που απέβαλε τον Ζοάο Γκόμες στο ισόπαλο (1-1) παιχνίδι ανάμεσα στην Μπρέντφορντ και τη Γουλβς για τον 3ο γύρο του FA Cup, βγάζοντάς του κόκκινη κάρτα σε σχήμα κύκλου, προκάλεσε απορία σε πολλοί κόσμο όταν φάνηκε το διαφορετικό από ότι συνήθως σχήμα της κάρτας.

Όμως, υπάρχει εξήγηση για την εν λόγω διαφοροποίηση και έχει να κάνει με την διευκόλυνση ποδοσφαιριστών με αχρωματοψία, αλλά και του ίδιου του διαιτητή.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες με αχρωματοψία, ξέρουν πως η κίτρινη κάρτα είναι ορθογώνιου σχήματος και πως η κόκκινη -πλέον- θα είναι στρογγυλή σε κάποιες περιπτώσεις. Παράλληλα, το διαφορετικό σχήμα, βοηθά τους άρχοντες του αγώνα να ξεχωρίζουν ποια κάρτα θέλουν να βγάλουν από το τσεπάκι τους, χωρίς να χρειάζεται να ψάξουν και να χρονοτριβούν.

🚨 Why a circle red card was used to send off Joao Gomes during Brentford vs Wolves game. pic.twitter.com/v72pw0iJ80

— SPORTbible (@sportbible) January 5, 2024