Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός στο top-10 της Euroleague: Οι φάσεις Μιλουτίνοφ και ΜακΚίσικ (vid)

Φοβερή «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague ήταν αυτή που μας πέρασε με ματσάρες και highlight φυσικά το Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές, το οποίο έληξε με σκορ 130-126 μετά από την τέταρτη παράταση!

Αναμφίβολα, το επικό ματς των δύο ομάδων στο «WiZink Center» έχει… μπόλικες φάσεις να προσφέρει στο τοπ-10 της αγωνιστικής, ενώ υπάρχει και «ερυθρόλευκο» χρώμα, με την τάπα του Μιλουτίνοφ στον Οκόμπο και το κάρφωμα στον αιφνιδιασμό του ΜακΚίσικ.

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 6, 2024