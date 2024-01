Νεκρός ο ηθοποιός Ντέιβιντ Σόουλ, ο πρωταγωνιστής της θρυλικής σειράς «Στάρσκι και Χατς»

Έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια ο δημοφιλής Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής Ντέιβιντ Σόουλ, κάτι που έκανε γνωστό η συζύγός του.

Ήταν ένα «αχτύπητο δίδυμο» με τον Ντέιβ Στάρσκι

Συγκεκριμένα, η επιβεβαίωση έγινε σε δήλωσή της που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα, και αναφέρει:

«Ο Ντέιβιντ Σόουλ -αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, παππούς και αδερφός- πέθανε χθες μετά από μια γενναία μάχη για τη ζωή στη στοργική παρέα της οικογένειας. Μοίρασε πολλά εξαιρετικά δώρα στον κόσμο ως ηθοποιός, τραγουδιστής, αφηγητής, δημιουργικός καλλιτέχνης και αγαπημένος φίλος. Το χαμόγελό του, το γέλιο και το πάθος του για τη ζωή θα μείνουν στη μνήμη σε πολλούς των οποίων τη ζωή έχει αγγίξει».

Ο Ντέιβιντ Σόουλ υποδύθηκε για χρόνια τον ντετέκτιβ Κεν «Χατς» Χάτσινσον, που ήταν ένα «αχτύπητο δίδυμο» με τον Ντέιβ Στάρσκι, τον οποίο ενσάρκωνε ο Πολ Μάικλ Γκλέιζερ.

Άφησε εποχή και στη χώρα μας

Η σειρά είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα.

Ο ηθοποιός είχε παντρευτεί πέντε φορές. Φυλακίστηκε τη δεκαετία του 1980 όταν επιτέθηκε στην τότε σύζυγό του, Πάτι Σέρμαν.

Ακόμη, ο ίδιο ήταν γνωστός για τους ρόλους του στα Here Come The Brides, Magnum Force και The Yellow Rose.

H αμερικανική τηλεοπτική σειρά δράσης «Στάρσκι και Χατς» παίχτηκε σε 92 επεισόδια των 50 λεπτών το καθένα. Η Sony Pictures Television είναι πλέον ο παγκόσμιος διανομέας της σειράς. Η σειρά ενέπνευσε αργότερα ένα βιντεοπαιχνίδι του 2003 και μια θεατρική ταινία του 2004.