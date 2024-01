Γκλίνις Τζονς: Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός του εμβληματικού «Μαίρη Πόπινς»

Η Γκλίνις Τζονς, η βραβευμένη με Τόνι σταρ του θεάτρου και της μεγάλης οθόνης που υποδύθηκε την κυρία Μπανκς στην ταινία «Μαίρη Πόπινς», πέθανε σε ηλικία 100 ετών.

«Η Γκλίνις έζησε τη ζωή της με ευφυΐα, ευστροφία και αγάπη για την ερμηνεία, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους»

Πέθανε την Πέμπτη σε οίκο ευγηρίας στο Λος Άντζελες από φυσικά αίτια, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της.

«Είναι το μεγαλύτερο δώρο»

Η Τζονς σύστησε επίσης στον κόσμο το γλυκανάλατο Send in the Clowns του Αμερικανού συνθέτη και στιχουργού Στίβεν Σόντχαϊμ, ο οποίος έγραψε το τραγούδι για τον ρόλο της ως Ντεζιρέ Αρμφελντ στο A Little Night Music στο Μπρόντγουεϊ, για το οποίο κέρδισε βραβείο Τόνι το 1973.

Ο Σόντχαϊμ έγραψε το τραγούδι της παράστασης για να ταιριάζει στη ιδιαίτερη βραχνή φωνή της Τζονς, αλλά έχασε τον ρόλο στην κινηματογραφική εκδοχή του 1977 από την Ελίζαμπεθ Τέιλορ. «Έχουν γραφτεί και άλλα τραγούδια για μένα, αλλά όχι σαν και αυτό», δήλωσε η Τζονς στο Associated Press το 1990. «Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μου έχει δοθεί ποτέ στο θέατρο».

«Δεν θρηνούμε μόνο τον θάνατο της αγαπημένης μας Γκλίνις, αλλά θρηνούμε και το τέλος της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ»

Σε δήλωση του στην εφημερίδα Guardian, ο μάνατζερ της, Mitch Clem, δήλωσε: «Η καρδιά μου είναι βαριά σήμερα μετά τον θάνατο της αγαπημένης μου πελάτισσας Γκλίνις Τζονς. Η Γκλίνις έζησε τη ζωή της με ευφυΐα, ευστροφία και αγάπη για την ερμηνεία, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους».

Και συμπλήρωσε λέγοντας: «Μπήκε στη ζωή μου νωρίς στην καριέρα μου και έθεσε πολύ ψηλά τον πήχη για το πώς να περιηγηθείς σε αυτή τη βιομηχανία με χάρη, κλάση και αλήθεια. Τη δική σας αλήθεια. Το φως της έλαμψε για εκατό χρόνια.

Σήμερα είναι μια ζοφερή μέρα για το Χόλιγουντ. Δεν θρηνούμε μόνο τον θάνατο της αγαπημένης μας Γκλίνις, αλλά θρηνούμε και το τέλος της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ».

*Με πληροφορίες από Guardian | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Wikimedia Commons