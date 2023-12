Πέθανε ο ηθοποιός Τομ Γουίλκινσον

Ο Βρετανός ηθοποιός Τομ Γουίλκινσον, γνωστός από τις ταινίες Άντρες με τα όλα τους, Shakespeare In Love και The Best Exotic Marigold Hotel, πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 75 ετών. Ο Γουίλκινσον κέρδισε ένα Bafta για την ταινία The Full Monty του 1997 και ερμήνευσε ξανά τον ρόλο του Τζέραλντ όταν μια σειρά της Disney+ επανέφερε τους ήρωες 26 χρόνια μετά.

«Με μεγάλη θλίψη η οικογένεια του Τομ Γουίλκινσον ανακοινώνει ότι πέθανε ξαφνικά στο σπίτι του στις 30 Δεκεμβρίου. Η σύζυγος και η οικογένειά του ήταν μαζί του»

Συνολικά απέσπασε έξι υποψηφιότητες για Bafta, καθώς και δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, για τις ταινίες Michael Clayton και In The Bedroom.

Πέθανε στο σπίτι του παρουσία της συζύγου του και της οικογένειας του το Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Ένας σημαντικός πρωταγωνιστής»

Με περισσότερες από 130 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές συμμετοχές συνολικά, ο Γουίλκινσον ήταν τόσο άνετος σε δράματα εποχής, όπως το Sense and Sensibility του 1995 και το Belle του 2013, όσο και στο να υποδύεται εγκληματίες εγκέφαλους σε ταινίες όπως το Rush Hour πλάι στον Τζάκι Τσαν το 1998 ή το RocknRolla του Γκάι Ρίτσι το 2008.

Κέρδισε επίσης βραβείο Emmy για τον ρόλο του ως Benjamin Franklin στην μίνι σειρά John Adams το 2008 και υποψηφιότητα για Emmy ως Joe, πατέρας του John F Kennedy, στην ταινία The Kennedys. Υποδύθηκε επίσης τον πρόεδρο Lyndon B Johnson στην ταινία Selma του 2014 και συμμετείχε στις ταινίες The Grand Budapest Hotel και Girl with a Pearl Earring.

«Συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν απαραίτητα μόνο αυτοί οι τύποι της μεσοαστικής τάξης του Νότου που γίνονταν ηθοποιοί- θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι άνθρωποι σαν κι εμένα. Και μόλις το κατάλαβα, δεν άλλαξα γνώμη ποτέ»

Ο Γουίλκινσον ήταν, σύμφωνα με την Εγκυκλοπαίδεια του βρετανικού κινηματογράφου, «ένας σημαντικός πρωταγωνιστής, με ένα αξιοσημείωτο χάρισμα – ένα από τα πολλά – να μεταδίδει τον εσωτερικό πόνο».

«Άνθρωποι σαν κι εμένα»

Γεννημένος στο Λιντς, πριν μετακομίσει στον Καναδά και στη συνέχεια στην Κορνουάλη ως παιδί, βρήκε την κλίση του σε ηλικία 18 ετών, όταν κλήθηκε να σκηνοθετήσει ένα θεατρικό έργο.

«Για πρώτη φορά στη ζωή μου, άρχισα να κάνω κάτι που ήξερα πώς να κάνω», δήλωσε.

«Συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν απαραίτητα μόνο αυτοί οι τύποι της μεσοαστικής τάξης του Νότου που γίνονταν ηθοποιοί- θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι άνθρωποι σαν κι εμένα. Και μόλις το κατάλαβα, δεν άλλαξα γνώμη ποτέ».

Εκπαιδεύτηκε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης (Rada) και στη συνέχεια ακολούθησε τον καθιερωμένο δρόμο προς το θέατρο και την τηλεόραση. Το 1986 απέκτησε τον πρώτο του μεγάλο ρόλο στην οθόνη στη μίνι σειρά First Among Equals, βασισμένη στο μπεστ-σέλερ του Τζέφρι Άρτσερ.

Εκτός οθόνης, ο Γουίλκινσον ήταν γνωστός για την ταπεινή συμπεριφορά του και το σχετικά χαμηλό προφίλ που διατηρούσε.

Στις τιμητικές διακρίσεις της Πρωτοχρονιάς του 2005, ο Γουίλκινσον διορίστηκε αξιωματικός του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (OBE) για τις υπηρεσίες του στο θέατρο.

*Με πληροφορίες από ΒΒC | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Wikimedia Commons