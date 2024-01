Ο Μανέ εγκαινίασε το ολοκαίνουριο γήπεδο που έχτισε στο χωριό του (vid)

Μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη του μεγαλείου του Σαντιό Μανέ!

Ο Σενεγαλέζος σταρ αποσύρθηκε από το κορυφαίο επίπεδο, αφού το καλοκαίρι αποχαιρέτησε την Ευρώπη και ενσωματώθηκε στην Αλ Νασρ, ωστόσο ποτέ του δεν θα μπορούσε να πει «όχι» στην πατρίδα του. Γι’ ακόμη μια φορά, ο επιθετικός της Αλ Νασρ χρησιμοποίησε ένα μέρος του μεγάλου μισθού του για καλό σκοπό.

Αυτό δεν είναι το πρώτο έργο που κάνει ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ στο Μπαμπάλι, αφού έχει χρηματοδοτήσει εκεί την ίδρυση σχολείων, νοσοκομείων αλλά και άλλων υποδομών, δείχνοντας έμπρακτα πως δεν ξεχνά από που ξεκίνησε.

Μια σπουδαία πρωτοβουλία από τον Αφρικανό επιθετικό, που στέκεται έμπρακτα δίπλα στους συμπατριώτες του.

I’m not well-informed about the political architecture of Senegal but if it interests him, Sadio Mane could be highly favored for a topmost political seat one day. pic.twitter.com/vJQhxFe95m

Sadio Mane recently opened the Bambali Stadium at his home village in Senegal, which he built at his own expense 🇸🇳🏟

Mane has already built schools, hospitals, and provided essential resources where needed for his country 👏❤️ pic.twitter.com/ocZfgiWf4j

— SPORTbible (@sportbible) January 5, 2024