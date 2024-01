Έγινε... 500άρης και έγραψε ιστορία ο Ερνέστο Βαλβέρδε (pic)

O Eρνέστο Βαλβέρδε επέστρεψε στους πάγκους, μετά από ένα διάλλειμα 2,5 χρόνων το οποίο επέλεξε να κάνει για προσωπικούς του λόγους, και ανέλαβε για δεύτερη φορά την αγαπημένη του Αθλέτικ Μπιλμπάο το καλοκαίρι του 2022. Ο Βάσκος προπονητής μετά την προηγούμενη μέτρια σεζόν που πραγματοποίησαν «τα Λιοντάρια του Σαν Μαμές», έχει μεταμορφώσει την ομάδα του προς το καλύτερο κι έχει κάνει τους φιλάθλους της να ονειρεύονται το Champions League της επόμενης περιόδου.

Την περασμένη σεζόν η Μπιλμπάο τερμάτισε στην 8η θέση στον βαθμολογικό πίνακα της La Liga και δεν κατάφερε να πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πολλοί ήταν αυτοί που πίστευαν ότι ο 59χρονος τεχνικός δεν ήταν ο κατάλληλος για να οδηγήσει τους «ροχομπλάνκος» στις επιτυχίες, δημιουργώντας μια νέα ομάδα στην οποία θα στηριχθεί τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, με την εμπειρία που διαθέτει έχει κάνει τους παίκτες της Μπιλμπάο να παίζουν σαν Λιοντάρια, όπως άλλωστε είναι και το παρατσούκλι τους, και βρίσκονται δίκαια στην 4η θέση της βαθμολογίας, διεκδικώντας μια θέση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της επόμενης χρονιάς. Αυτό τουλάχιστον μαρτυρούν οι αριθμοί.

Επίσης, η Μπιλμπάο έχει την 3η καλύτερη διαφορά τερμάτων στην φετινή La Liga (+17) πίσω μόνο από Ρεάλ Μαδρίτης (+29) και Χιρόνα (+22), ενώ στη συγκεκριμένη κατηγορία βρίσκεται πάνω από Μπαρτσελόνα (+14) και Ατλέτικο Μαδρίτης (+16). Μάλιστα, η επίδοση των 38 βαθμών του πρώτου γύρου αποτελεί ρεκόρ για την ομάδα στο 21ο αιώνα και φέρνει μνήμες στους φιλάθλους της από την σεζόν 1983/1984, όταν και «τα Λιοντάρια του Σαν Μαμές» κατέκτησαν για τελευταία φορά το πρωτάθλημα Ισπανίας.

Ακόμα αξίζει να αναφέρουμε ότι τόσους βαθμούς στον πρώτο γύρο η Μπιλμπάο δεν είχε συγκεντρώσει ούτε τη σεζόν 2013-2014, όταν και η Βάσκοι κέρδισαν για τελευταία φορά το εισιτήριο για το Champions League.

Βέβαια, αυτή η σεζόν είναι ιδιαίτερη για τον Βαλβέρδε, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει προπονήσει τις Μπαρτσελόνα, Βαλένθια, Βιγιαρεάλ και Εσπανιόλ.

Oι Λουίς Αραγονιές, Χαβιέρ Ιρουρέτα, Μιγκέλ Μουνιόθ, Βίκτορ Φερνάντεθ, Χαβιέρ Κλεμέντε και Χοακίν Καπαρός είναι οι μόνοι που βρίσκονται μπροστά του στη σχετική λίστα.

500 – Coaches to have reached 500 games managed in @LaLigaEN history:

756 – Luis Aragonés

612 – Javier Irureta

608 – Miguel Muñoz

544 – Víctor Fernández

511 – Javier Clemente

510 – Joaquín Caparrós

500 – ERNESTO VALVERDE

Legends. 📖 pic.twitter.com/GGiSRlq0pQ

— OptaJose (@OptaJose) January 5, 2024