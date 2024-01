Η πρώτη χειμερινή «μεταγραφή» της Λίβερπουλ

Με μόλις 158 λεπτά συμμετοχής στη Bundesliga στο πρώτο μισό της φετινής αγωνιστικής περιόδου, ο Φάμπιο Καρβάλιο αποχώρησε από τη Λειψία με διακοπή δανεισμού και επέστρεψε στη Λίβερπουλ.

Ο 21χρονος μέσος δεν μπορούσε να βρει ρόλο στα πλάνα του προπονητή του, ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος, δεν θα τον βοηθούσε απλά να περιμένει τις λιγοστές ευκαιρίες που θα προέκυπταν και κάπως έτσι η Λειψία σκέφτηκε το καλό του.

Τον αποδέσμευσε από τον δανεισμό και ο Καρβάλιο επιστρέφει πλέον στη Λίβερπουλ προκειμένου εκεί να δουλέψει πολύ καλύτερα απ’ ό,τι ίσως θα το έκανε επί γερμανικού εδάφους.

Fabio Carvalho has returned to Liverpool from his loan spell with RB Leipzig:

