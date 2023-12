Σάλος στην Αγγλία: Οπαδός της Άρσεναλ ο διαιτητής του ντέρμπι με την Λίβερπουλ; (vid)

Ένα από τα παράπονα της Λίβερπουλ στην αναμέτρησή της με την Άρσεναλ, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Premier League, είναι κάποιες διαιτητικές αποφάσεις.

Όπως η φάση του Μαρτίν Έντεγκααρντ στο 13ο λεπτό και το γεγονός πως δεν καταλογίζεται πέναλτι, αλλά και η στιγμή του 88’, όταν ο Μπουκάγιο Σάκα δεν λαμβάνει δεύτερη κίτρινη κάρτα για «σκληρό» μαρκάρισμα.

Οι γηπεδούχοι ήταν έξαλλοι και ένα βίντεο που έχει κάνει την εμφάνισή του, ρίχνει και άλλο λάδι στη φωτιά. Είναι η χειραψία του Κρις Κάβανα με τον Μικέλ Αρτέτα, με το ύφος του πρώτου να κρίνεται… ύποπτο, από τους φίλους της Λίβερπουλ.

Arteta with man of the match pic.twitter.com/4Dokn3YB1P

— 🧘🏻‍♀️ (@superszbo) December 23, 2023