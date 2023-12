Μπέρνλι – Λίβερπουλ 0-2: Νίκη κορυφής για τους «κόκκινους»

Η Λίβερπουλ μετά από δύο σερί εντός έδρας ισοπαλίες κατάφερε με τους Νούνιεζ και Ζότα να επιστρέφουν στο σκοράρισμα κατάφερε να πάρει το τρίποντο στην έδρα της Μπέρνλι με 2-0 και να ανέβει στην κορυφή της Premier League.

Οι «Ρεντς» μετά τις γκέλες με Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ, βρήκαν τη λύση, με τους Νούνιεζ και Ζότα να σκοράρουν μετά από διάστημα δύο μηνών.

Η Λίβερπουλ μπήκε δυνατά στην «Βoxing day», με τον Ντάργουιν Νούνιεζ να σκοράρει για πρώτη φορά μετά τα τέλη Οκτωβρίου και την 10η αγωνιστική, για να ανοίξει το σκορ με ωραίο σουτ εκτός περιοχής μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης.

Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Ουρουγουανού επιθετικού εκτός περιοχής, μετά από 40 γκολ, αφού όλα τα προηγούμενα τα είχε σημειώσει εντός περιοχής.

Η Λίβερπουλ είδε τον διαιτητή να της ακυρώνει δύο γκολ, ένα με τον Χάκπο και ένα με τον Έλιοτ και η Μπέρνλι εκμεταλλεύτηκε το ισχνό προβάδισμα των Ρεντς ανεβάζοντας ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο για να φτάσει στην ισοφάριση.

Ο Ζότα επέστρεψε από τον τραυματισμό του και αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά τις 25 Νοεμβρίου και σκόραρε το δεύτερο γκολ της Λίβερπουλ στο 90′ για το τελικό 0-2.

40 – Darwin Núñez has scored from outside the box at club level for the first time December 15th 2021 for Benfica vs Sporting da Covilhã, with each of his previous 40 goals coming from inside the box before today’s strike. Evolving. pic.twitter.com/NSjrfjgAjd

— OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2023