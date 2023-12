Φτιάχνουμε πρωτοχρονιάτικα μπισκότα για τον σκύλο μας

…. Με τα δυο μας χεράκια πλάθουμε μπισκοτάκια για τον σκύλο μας, και του κάνουμε μια ευχάριστη έκπληξη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Μπισκοτάκια, που είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, όπως επισημαίνει η σύμβουλος διατροφής και εκπαιδεύτρια σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη, και μπορεί να τα απολαύσει όλη η οικογένεια.

Τα μπισκοτάκια που προτείνει η κα Κυπριανίδη, και θα ξετρελάνουν τους μικρούς μας φίλους, περιέχουν έξι συστατικά. Η εκτέλεση της συνταγής γίνεται «στο πι και φι», και ο χρόνος ψησίματος είναι μόλις 20 λεπτά.

Τα μπισκοτάκια είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, ωφέλιμα λιπαρά, αλλά και σε ασβέστιο και ποτάσιο

Ας δούμε, λοιπόν, τη συνταγή που μας προτείνει η κα Κυπριανίδη.

Υλικά

220 γρ. βρώμη

250 γρ. γλυκοπατάτα

25 γρ. φυστικοβούτυρο

1 μπανάνα

2 αυγά

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα Κεϋλάνης

Εκτέλεση

Κόβουμε τη γλυκοπατάτα σε μικρά κομμάτια και τη βράζουμε μέχρι να μαλακώσει. Αφού βράσει, τη βάζουμε σε ένα μπολ και την αφήνουμε να κρυώσει λίγο.

Στη συνέχεια, κόβουμε τη μπανάνα σε κομμάτια και τη βάζουμε στο ίδιο μπολ με τη γλυκοπατάτα. Με ένα πιρούνι λιώνουμε τα υλικά.

Προσθέτουμε στο μπολ το φυστικοβούτυρο, την κανέλα Κεϋλάνης και τα αυγά. Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά μαζί.

Τη βρώμη τη βάζουμε σε ένα πολυμίξερ (μούλτι) και την αλέθουμε. Αφού ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, τη ρίχνουμε σιγά σιγά μέσα στο μείγμα που έχουμε φτιάξει. Ανακατεύουμε, μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιόμορφο.

Πλάθουμε το μείγμα και δίνουμε στα μπισκοτάκια το σχήμα της αρεσκείας μας.

Τα τοποθετούμε σε ταψί καλυμμένο με χαρτί ψησίματος.Ψήνουμε τα μπισκοτάκια σε προθερμασμένο φούρνο στους 180ο για 20 λεπτά περίπου – εξαρτάται από τον φούρνο, αν θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Δίνετε όποιο σχήμα θέλετε στα μπισκοτάκια σας και τα τοποθετείτε σε ταψί με λαδόκολλα, σε προθερμασμένο φούρνο στους 180° για 20 λεπτά – εξαρτάται από το φούρνο σας αν θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος.



Το μείγμα βγάζει περίπου 40 μικρά μπισκοτάκια.

Τα θρεπτικά συστατικά των μπισκότων

Αυτά τα μπισκοτάκια, όπως αναφέρει η κα Κυπριανίδη, είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, ωφέλιμα λιπαρά, αλλά και σε ασβέστιο και ποτάσιο. Όπως και σε μαγνήσιο, φώσφορο, σίδηρο, ψευδάργυρο, μαγγάνιο και σελήνιο. Παράλληλα, περιέχουν 13 βιταμίνες: A, D3, E, C, K1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12.

*Η κυρία Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functional dog training.

