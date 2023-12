Βραζιλία: Απέτισαν φόρο τιμής στον Πελέ «φορώντας» στο άγαλμα του Χριστού τη φανέλα του

Οι Βραζιλιάνοι απέτισαν φόρο τιμής στο ποδοσφαιρικό ίνδαλμα Πελέ για τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό του, «φορώντας» στο άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή τη φανέλα του με τον αριθμό 10.

Ο Πελέ πέθανε τον Δεκέμβριο του 2022 σε ηλικία 82 ετών στο ισραηλιτικό νοσοκομείο Άλμπερτ Αϊνστάιν στο Σάο Πάολο, μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Η τελετή, όπου μέσω προτζέκτορα, προβλήθηκε η φανέλα επάνω στο τεράστιο άγαλμα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ διαβάστηκε και το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου στη μνήμη του τρεις φορές νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο οποίος ήταν ευσεβής καθολικός.

Το μήνυμα του Πάπα έγραφε: «Ο Πελέ, όπως έγινε παγκοσμίως γνωστός ο κ. Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, ήταν αναμφίβολα ένας αθλητής που έδειξε στη ζωή του όλα τα θετικά χαρακτηριστικά ενός αθλητή.

»Η μνήμη του ‘βασιλιά του ποδοσφαίρου’ παραμένει ανεξίτηλη στο μυαλό πολλών και παρακινεί τις νέες γενιές να αναζητήσουν στον αθλητισμό ένα μέσο για να ενισχύσουν τους δεσμούς ενότητας μεταξύ μας».

The Christ the Redeemer statue in Rio de Janeiro pays tribute to soccer legend Pele on the first anniversary of his passing by wearing his iconic Brazil No. 10 jersey. 🇧🇷

