Μνημόσυνο του Πελέ με ιστορικό υποβιβασμό της Σάντος (vids)

Το χειρότερο δυνατό μνημόσυνο έκανε η Σάντος στον Πελέ. Η συμπλήρωση σε λίγες ημέρες (29 Δεκεμβρίου) ενός χρόνου από την ημέρα που ο Βασιλιάς του ποδοσφαίρου εγκατέλειψε τα εγκόσμια θα βρει την ομάδα με την οποία έχει ταυτίσει τον μύθο του, την αγαπημένη του Σάντος στη Β’ κατηγορία για πρώτη φορά στα 111 χρόνια ιστορίας της. Η Αλβινέγκρο ήταν μία από τις τρεις ομάδες, μαζί με τη Σάο Πάολο και τη Φλαμένγκο που δεν είχαν υποβιβαστεί ποτέ.

Το μοιραίο επήλθε με τον πιο σκληρό τρόπο, με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά του φινάλε του πρωταθλήματος.

Εχοντας υποβιβαστεί ήδη η Γκόιας, η Κοριτίμπα και η Αμέρικα, απέμενε ακόμα μία ακόμα ομάδα που θα τις ακολουθούσε στη Β΄ κατηγορία.

Η Σάντος ήταν πιο πάνω βαθμολογικά από τις Μπαΐα και Βάσκο και κρατούσε την τύχη της στα χέρια της. Η Μπαΐα η οποία ανήκει στον όμιλο του City Football Group όπως και η Μάντσεστερ Σίτι, νίκησε εύκολα με 4-1 την Ατλέτικο Μινέιρο και παρέμεινε στην κατηγορία. Στη μάχη είχαν απομείνει η Βάσκο και η Σάντος. Οσο τα παιχνίδια τους έμεναν στο 1-1 η Αλβινέγκρο παρέμενε στη μεγάλη κατηγορία.

Ωστόσο η Βάσκο πέτυχε γκολ στο 83’ με τον Σερζίνιο με το οποίο νίκησε 2-1 την Μπραγκατίνο και στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων δέχτηκε γκολ η Σάντος με το οποίο ηττήθηκε με 2-1 από τη Φορταλέσα στο διάσημο γήπεδό της «Βίλα Μπελμίρο» το οποίο «βλέπει» από τον ένατο όροφο του Necropole Ecumenica Memorial ο Πελέ.

Οι παίκτες της Σάντος έπεσαν κάτω στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο προπονητής τους Μαρσέλο Φερνάντες παρέμεινε ακίνητος στον πάγκο απαρηγόρητος.

Οι οπαδοί της άλλοτε κραταιά ομάδας προσπάθησαν να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, απείλησαν ακόμα και με θάνατο τους παίκτες και τον πρόεδρο, ενώ φώναζαν ρυθμικά «ομάδα ντροπή».

Ακολούθησαν συγκρούσεις με την αστυνομία έξω από το «Βίλα Μπελμίρο» και στη γύρο περιοχή με τους οπαδούς να πυρπολούν έξι δημοτικά λεωφορεία, έξι αυτοκίνητα και ένα ασθενοφόρο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Το Σάντος θύμιζε πολεμικό μέτωπο με την αστυνομία να εκτοξεύει βόμβες κρότου λάμψης και δακρυγόνα και τους οπαδούς να απαντούν με βόμβες μολότοφ.

Santos were relegated from the Brazilian Serie A today for the first time in their 111-year history. The fans haven’t taken it well…

(via @tntsportsbr) pic.twitter.com/An04P4QZ9e

— Football on TNT Sports (@footballontnt) December 7, 2023