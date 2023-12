Ένας τρίποδος σκύλος παρατηρεί γάτες και γίνεται το best seller των Χριστουγέννων

Η ιστορία είναι τόσο παλιά όσο τα παραμύθια. Σκύλος κυνηγάει γάτα, σκύλος δεν καταφέρνει να πιάσει γάτα, γάτα κερδίζει και σκύλος περιμένει την επόμενη φορά…

Αυτή ακριβώς την αλληλουχία γεγονότων κατέγραψε ο σύζυγος της συγγραφέα Σάλι Ντόχερτι και την εξέπληξε την ημέρα των Χριστουγέννων προσφέροντας της ως δώρο το βιβλίο για τον τρίποδο σκύλο τους Τζάσπερ που έσωσαν πριν από μερικά χρόνια από τους δρόμους της Βοσνίας.

Η ίδια ανέβασε στο Twitter το βιβλίο με τις χαριτωμένες φωτογραφίες και τις ευφυείς λεζάντες που φέρει τον τίτλο «Jasper’s Great Cat Watch» και μέχρι σήμερα το έχουν δει και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον περισσότερα από 4.2 εκατομμύρια άτομα, γράφει η Daily Mail.

Writer’s husband spends a year taking photos of their adorable three-legged dog’s unsuccessful attempts to chase local cats on walks and turns them into a book for Christmas https://t.co/xGS1058wZg pic.twitter.com/O3DUDRdv9G

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 28, 2023