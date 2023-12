Πλήγμα για την Αρμάνι Μιλάνο: Χάνει τον Ολυμπιακό ο Σιλντς

Η Αρμάνι Μιλάνο λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση εντός έδρας με την Μπασκόνια (21:30) για τη Euroleague υπέστη μεγάλη απώλεια, καθώς ο Σίλντς θα μείνει εκτός της αναμέτρησης.

Ο Δανός forward μάλιστα, θα απουσιάσει για μερικές εβδομάδες, εξαιτίας τραυματισμού του στον δεξιό μηρό.

Η Αρμάνι Μιλάνο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μίροτιτς καλείται να αντιμετωπίσει και αυτόν του Σίλντς, ο οποίος ήταν καθοριστικός στα τελευταία παιχνίδια της ιταλικής ομάδας.

Ο Σίλντς με τη φανέλα της Αρμάνι μετρά φέτος 16,8 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ ανά 31:20 λεπτά συμμετοχής.

