Ποιος εφηύρε τα παπούτσια-κάλτσα; Η μεγάλη διαφωνία

Παπούτσια που θυμίζουν την κάλτσα του Yeezy με ελάχιστα αισθητή σόλα και διαθέσιμο για παραγγελία έναντι 200 δολαρίων.

Η Yeezy, η μάρκα μόδας που ανήκει στον καλλιτέχνη που κάποτε ήταν γνωστός ως Kanye West, βρίσκεται στη μέση μιας επανεφεύρεσης, διορίζοντας τον περιφρονημένο σχεδιαστή ανδρικής ένδυσης Gosha Rubchinskiy ως επικεφαλής του σχεδιασμού λίγες μόλις ημέρες πριν από την κυκλοφορία του παπουτσιού. Τα YZY Pods, όπως ονομάζονται τα παπούτσια, είναι το πρώτο μεγάλο προϊόν επιστροφής της μάρκας (αν και σχεδιασμένο πριν από την άφιξη του Rubchinskiy) και η πρώτη κυκλοφορία παπουτσιών του West μετά τη λήξη της σχέσης του με την Adidas το φθινόπωρο του 2022.

Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα: Κάποιος άλλος το είχε ήδη φτιάξει.

Τα παπούτσια-κάλτσα Yeezy

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή

Την επόμενη ημέρα από την κοινοποίηση του νέου παπουτσιού της Yeezy, ο Guram Gvasalia και η μάρκα του Vetements, το απόλυτο streetwear brand που αναμφισβήτητα ενέπνευσε την εποχή του memeship, ανέβασε το δικό του sneaker με κάλτσες στο Instagram, υπονοώντας, όπως φαίνεται, ότι η Yeezy είχε αντιγράψει το σχέδιό της.

«Το πρωτότυπο flat sneaker με κάλτσα από το 2019, κατασκευασμένο από την Vetements. Δεν δεχόμαστε καμία απομίμηση», έγραφε η λεζάντα, προσθέτοντας το hashtag #NothingBeatsTheOriginal.

Κι όμως, μια μέρα πριν από την εμφάνιση των παπουτσιών με κάλτσα, η Balenciaga – η μάρκα που εποπτεύεται από τον Demna, συνιδρυτή της Vetements και αδελφό του Gvasalia – μοιράστηκε τη δική της παραλλαγή του «φαινομένου pull-on». Η Balenciaga, υπό τον Demna, κάνει παραλλαγές του στυλ τουλάχιστον από το 2018, όταν η Cardi B ραπάρει στο «I Like It» λέγοντας «I like those Balenciagas / the ones that look like socks».

Τα παπούτσια-κάλτσα Vetements

Εδώ μιλάμε για μπέρδεμα

Επιπλέον, ο Demna ήταν ακόμα η δημιουργική δύναμη της Vetements όταν φτιάχτηκε η κάλτσα-αθλητικά παπούτσια. (Έφυγε τον Σεπτέμβριο του 2019 για να επικεντρωθεί στην Balenciaga, και εδώ και καιρό ανταλλάσσει σχεδιαστικές ιδέες με τον West, συμβουλεύοντας για τις πρώτες σεζόν του Yeezy και συνεργαζόμενος με τον West στην καταστροφική του σειρά Gap το 2022).

Εν μέσω της δημοσιότητας των παπουτσιών του Yeezy, το μέλος του στενού κύκλου του Demna, Mike the Ruler, δημοσίευσε μια σειρά από ιστορίες στο Instagram που έχουν πλέον εξαφανιστεί, υποστηρίζοντας ότι ο Demna αποφάσισε να επισπεύσει την κυκλοφορία των τελευταίων του παπουτσιών-κάλτσες, αφού κυκλοφόρησαν φήμες για το ανταγωνιστικό προϊόν του Yeezy.

Η μόδα σήμερα βασίζεται στις αντιγραφές. Σχεδόν κάθε σχεδιαστής, ανεξάρτητα από το πόσο εξελιγμένος είναι, φτιάχνει μια εκδοχή του επιτυχημένου προϊόντος ενός άλλου σχεδιαστή. Κάθε μάρκα έχει ένα χοντρό παπούτσι, μια τσάντα με σταυρό, ένα μπουφάν bomber. Έτσι, το να βλέπεις μάρκες μόδας και θαυμαστές να διαφωνούν για το (αδύνατο να απαντηθεί) ερώτημα ποιος εφηύρε κάτι είναι ασυνήθιστο σε αυτή την εποχή του ultra-merchandising.

«Για τους οπαδούς της μόδας, αυτός είναι ένας κακός τρόπος για να τελειώσει η χρονιά», θρηνεί ο Lawrence Schlossman, συν-διοργανωτής του podcast ανδρικής ένδυσης Throwing Fits, το οποίο αναλύει με ευχαρίστηση τα ασήμαντα δράματα και τις πτώσεις συλλογών της ανδρικής μόδας. «Αυτό ήταν ένας φτηνός, χαμηλού πλήγματος ελιγμός», ειδικά από την πλευρά του Gvasalia, της Vetements, η οποία, με τα εκλεπτυσμένα αλλά και παράξενα προϊόντα της, έχει τη μεγαλύτερη επιρροή από τις τρεις προαναφερθείσες μάρκες αυτή τη στιγμή, λέει ο Schlossman.

Τα παπούτσια-κάλτσα Balenciaga

Ο Κάιν και ο Άβελ της μόδας

«Δεν πρόκειται για το προϊόν», συνεχίζει. «Πρόκειται για το ανθρώπινο δράμα – αυτά τα δύο αδέλφια που μισούν ο ένας τον άλλον». Ο Demna και ο Guram είχαν μια έντονη δημόσια διαμάχη, η οποία προήλθε κυρίως από σχόλια και αναρτήσεις του τελευταίου στο Instagram. Αφού η μητέρα τους περπάτησε στο show του Balenciaga στο Παρίσι τον Οκτώβριο, ο Guram έγραψε ότι «προσεύχεται για την ψυχή του αδελφού μου». Ο Demna και ο West, εν τω μεταξύ, έκοψαν δημόσια τις σχέσεις τους μετά τα αντισημιτικά σχόλια του ράπερ το 2022.

«Όλα αυτά τα παπούτσια», λέει ο Schlossman, «και τα τρία – η έκδοση Ye, η έκδοση Balenciaga, η έκδοση Vetements- είναι όλα χάλια. Είναι κυριολεκτικά αφόρετα και δείχνουν άσχημα με κάθε παντελόνι. Ο West έχει φορέσει αυτό που φαίνεται να είναι ένα πρωτότυπο αυτού του παπουτσιού με κολάν, μια εμφάνιση που έχει κερδίσει πολύ χλευασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Ο συμπαρουσιαστής του Schlossman, James Harris, λέει ότι πρόκειται για διαφορετικές προτεραιότητες για αυτούς τους σχεδιαστές. «Θέλετε να είστε πρώτοι ή θέλετε να κάνετε το καλύτερο;».

Αυτό ακριβώς είναι που κάνει το έπος της μπότας κάλτσας ακόμα πιο περίεργο: Δεν είναι μόνο οι μάρκες hypebeast που φτιάχνουν αυτούς τους περίεργους, στενούς και άχαρους σωλήνες ποδιών.

Τα παπούτσια-κάλτσα Bottega Veneta

Οι μαγική δύναμη της κάλτσας

Η The Row, η μάρκα υπό την αιγίδα της Μαρί-Κέιτ και της Άσλει Όλσεν που γουργουρίζει πιο μαλακά μεταξύ των αθόρυβων μοδάτων πολυτελείας, ξεκίνησε το 2019 να κατασκευάζει μια παντόφλα με κάλτσα από πλέγμα που έγινε λατρεμένο παπούτσι αυτό το καλοκαίρι μεταξύ των αγοραστών –πάντα με τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Alaïa, μια ακόμη πιο εκλεπτυσμένη μάρκα που προτιμάται από το δημογραφικό κοινό της Row, φτιάχνει μπαλαρίνες από πλέγμα που επίσης εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο και σε όλη την Εβδομάδα Μόδας τον Σεπτέμβριο.

Και η Bottega Veneta, η ιταλική μάρκα που έχει υπερασπιστεί την εκκεντρική δεξιοτεχνία υπό τον πρώην σχεδιαστή του Margiela, Matthieu Blazy, έχει ένα παπούτσι που φαίνεται να είναι μια κάλτσα από χοντρό πλεκτό με λεπτή σόλα, αλλά στην πραγματικότητα είναι υφασμένο δέρμα αρνιού, στη συλλογή που κυκλοφορεί τώρα στα καταστήματα. Η έκδοση αυτού του παπουτσιού εξαντλήθηκε «μέσα σε λίγες ημέρες» στο ηλεκτρονικό κατάστημα Mytheresa, λέει η Tiffany Hsu, επικεφαλής αγορών της εταιρείας.

«Είναι σαν να μη φοράς τίποτα» λέει η Hsu. «Είναι η επιτομή της αθόρυβης πολυτέλειας, επειδή μιμείσαι το να μη φοράς παπούτσια. Υποδηλώνουν: «Δεν φοράω παπούτσι γιατί είμαι άνετα και δεν με νοιάζει»». Κατά ειρωνικό τρόπο, μπορεί να είναι υπερβολικά ακριβά – τα mesh flats της Row κοστίζουν 690 δολάρια, ενώ τα flat δερμάτινα παπούτσια-κάλτσες της Bottega κοστίζουν 4.100 δολάρια – το οποίο, σύμφωνα με την Hsu, οφείλεται στο γεγονός ότι κομμάτια όπως αυτά είναι συχνά πολύ πιο περίπλοκα στην ανάπτυξη και την κατασκευή από ό,τι ένα δερμάτινο παπούτσι.

O Kanye West φόρεσε τα παπούτσια-κάλτσες Yeezy

Όταν το hype συνάντησε την πολυτέλεια

Σχεδιαστές όπως ο αείμνηστος Virgil Abloh μπορεί να λάτρευαν τα μυαλά της γυναικείας ένδυσης, όπως η Phoebe Philo, αλλά υπήρχαν εδώ και καιρό ως ξεχωριστές υποκουλτούρες. «Αυτό που βρίσκω συναρπαστικό είναι ότι αυτά τα υποσύνολα της μόδας σχετίζονται πάντα μεταξύ τους, αλλά ποτέ τόσο εξωτερικά ή τόσο εμφανώς όσο με αυτό» λέει ο δημοσιογράφος μόδας, José Criales-Unzueta. «Έχουμε πάντα αυτά τα δύο στρατόπεδα: του hype και της κουλτούρας των αθλητικών παπουτσιών από τη μία πλευρά. Και από την άλλη, τα Bottegas και τα Alaïas και τα Row – την απόλυτη πολυτέλεια. Τώρα υπάρχει αυτή η διασταύρωση αυτών των δύο στρατοπέδων της μόδας, τα οποία προοδευτικά ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο το ένα για το άλλο».

Οι Harris και Schlossman αναρωτιούνται αν αυτά τα παπούτσια σηματοδοτούν το τέλος της ηγεμονίας του αθλητικού παπουτσιού, καθώς οι σχεδιαστές ανταγωνίζονται για να φτιάξουν το «ελάχιστο υπόδημα των υποδημάτων».

«Το πρώτο παπούτσι έμοιαζε με αυτά τα πράγματα»

«Νομίζω ότι είναι μια εννοιολογική απόρριψη των αθλητικών παπουτσιών» λέει ο Schlossman, σπεύδοντας να προσθέσει ότι αμφιβάλλει αν κάποια από τις εκδοχές των Yeezy, Balenciaga ή Vetements θα πιάσει τόπο. Η Balenciaga, πάντα κόντρα στις τάσεις, μόλις κυκλοφόρησε το μεγαλύτερο παπούτσι της μέχρι σήμερα, το 10XL, ένα σχεδόν τετράκιλο μεγαθήριο, στο οποίο τα μοντέλα δυσκολεύονταν να περπατήσουν.

Αυτό που θα δούμε, λέει ο Harris, είναι «οι πιο ντελικάτες και κομψές σιλουέτες» που θα αρχίσουν να επικρατούν του χρόνου, όπως τα loafers Lemaire, τα slip-ons Studio Nicholson και τα φλατ όπερα Stoffa.

Και για όσους εξακολουθούν να μην έχουν πειστεί από την επικράτηση αυτής της τάσης; Ο δημοσιογράφος Criales-Unzueta ανατρέχει σε μια ακόμη πιο μακρινή και απλή εποχή, πριν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα hypebeasts, ακόμη και τα περιοδικά μόδας – στην αυγή της ανθρωπότητας. «Το πρώτο παπούτσι έμοιαζε με αυτά τα πράγματα», λέει. «Μια απλή δερμάτινη σόλα και υφασμάτινα λουριά».

*Με στοιχεία από washingtonpost.com