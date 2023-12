«Κάνω την πιο σημαντική δουλειά στον κόσμο» – Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν μιλά για τη μητρότητα 

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν υποστηρίζει ότι κάνει την «πιο σημαντική δουλειά στον κόσμο», αυτή της μητέρας. Η ριάλιτι σταρ ανέβασε μερικά Instagram Stories το Σάββατο και μοιράστηκε ένα ακόμη κλιπ με την ίδια να περπατάει σε διάδρομο, καθώς ξεκινάει τη γυμναστική της από τότε που καλωσόρισε τον Ρόκι.

«Κάνω την πιο σημαντική δουλειά στον κόσμο», έγραψε. «Το να είμαι μαμά, να κρατάω το μωρό μου ζωντανό, θηλασμός κατά παραγγελία σημαίνει να κρατάω τις θερμίδες υψηλές με πολλές θρεπτικές τροφές».

Η 44χρονη τηλεπερσόνα πρόσθεσε επίσης ότι παίρνει τα πράγματα χαλαρά μετά τον τοκετό. «Παίρνοντας χρόνο για να επιστρέψω σιγά σιγά σε μερικούς ανηφορικούς περιπάτους στο διάδρομο, όταν μπορώ να τους βάλω κρυφά, μαζί με τις βόλτες μου έξω με το καροτσάκι» ανέφερε.

«Να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας», ολοκλήρωσε λέγοντας στις αναρτήσεις της.

Την περασμένη εβδομάδα, δημοσίευσε ένα βίντεο επίσης με την ίδια να περπατάει σε διάδρομο εξηγώντας ότι ήταν η «πρώτη της μέρα στο γυμναστήριο» μετά τη γέννα. «Καμία βιασύνη καμία πίεση μαμάδες, το σώμα σας θεραπεύεται, δεν είναι αγώνας δρόμου», πρόσθεσε.

Η σταρ της σειράς «The Kardashians» καλωσόρισε την 1η Νοεμβρίου ένα αγοράκι με το όνομα Ρόκι με τον σύζυγό της και ντράμερ των Blink-182, Τράβις Μπάρκερ.

Kourtney Kardashian reflects on ‘doing the most important job in the world’ after giving birth to son Rocky https://t.co/1uVpUJ8PRX pic.twitter.com/XoqwDfZQTT

— Page Six (@PageSix) December 24, 2023