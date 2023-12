Ξεκίνησε το ταξίδι του ο Άγιος Βασίλης – Δείτε live τη διαδρομή του

Το ταξίδι του Άγιου Βασίλη, για να παραδώσει δώρα σε μικρούς και μεγάλους ξεκίνησε και φέτος στις 12:00 το μεσημέρι (σ.σ. τοπική ώρα) συνοδεία των αγαπημένων του πέντε ταράνδων.

Πάνω στο έλκηθρό του, ο αγαπημένος άγιος όλων των παιδιών, ετοιμάζεται μέχρι τις αρχές του νέου έτους να παραδώσει τα δώρα σ’ όλα τα παιδιά, που δεν πρέπει να χωρίζονται σε «άτακτα» και φρόνιμα.

Το NORAD Santa tracker δείχνει και φέτος την πορεία του Άγιου των Γιορτών, επιτρέποντάς μας να βλέπουμε να βρίσκεται ο Άη Βασίλης κάθε στιγμή.

Watch live: Track Santa’s flight around the world as he delivers gifts for Christmas 2023https://t.co/TsTA4XSzID https://t.co/163ePxqlYZ

— Sky News (@SkyNews) December 24, 2023