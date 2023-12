Ο Ολυμπιακός μιλάει με Πίτερς για νέο συμβόλαιο» (pic)

Έναν από τους κορυφαίους του παίκτες τη φετινή σεζόν επιθυμεί να ανανεώσει ο Ολυμπιακός, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Άλεκ Πίτερς.

Το συμβόλαιο του Αμερικανού φόργουορντ ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, με τις δύο πλευρές να συζητούν ώστε ο έμπειρος παίκτης να παραμείνει κάτοικος Πειραιά μέχρι το 2026, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει ο Ματέο Αντρεάνι.

Παράλληλα, ο Ιταλός δημοσιογράφος τονίζει πως αναμένεται να υπάρξει και γενναία αύξηση των αποδοχών του Πίτερς, που που έχει δείξει τρομερή βελτίωση τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Θυμίζουμε πως ο Αμερικανός ήρθε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2022 υπογράφοντας για 1+1 χρόνο. Το περασμένο καλοκαίρι οι Ερυθρόλευκοι ενεργοποίησαν την οψιόν του και τον κράτησαν, με τον 28χρονο να δικαιώνει πλήρως τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Δείτε την ανάρτηση:

Alec Peters and Olympiacos Piraeus are in advanced talks to renew the contract until 2026, I’m told.

Higher salary for him. #basketball #Baloncesto #OlympiacosBC #Olympiacos #Transfers #EuroLeague #Ολυμπιακός

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 24, 2023