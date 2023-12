Simpsons: Το έκαναν ξανά – Οι προβλέψεις που «πέτυχαν» το 2023

Η σειρά Simpsons που προβάλλεται από το 1989 έχει καταφέρει να «προφητέψει» αρκετά γεγονότα που έχουν συμβεί κατά καιρούς στην πραγματικότητα και κάτι ανάλογο κατάφεραν και το 2023.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, οι θαυμαστές αναρωτιούνται πώς οι κάτοικοι του Σπρίνγκφιλντ και η διαβόητη οικογένεια κινουμένων σχεδίων γίνονται viral καθώς καταφέρνουν να βρίσκονται σε μεγάλα παγκόσμια γεγονότα πριν καν αυτά συμβούν.

Και ενώ υπάρχουν πολλές συνωμοσίες (και ακόμη και κάποιες λογικές απαντήσεις), οι προβλέψεις φέτος είναι τρομακτικές και το μυστήριο έχει αφήσει άναυδους τους θεατές για άλλη μια φορά.

Στο παρελθόν, οι δημιουργοί των Simpsons έχουν προβλέψει την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου της Αμερικής, τη συμμετοχή της Lady Gaga στο Super Bowl, ακόμα και την πανδημία του κοροναϊού. Αλλά τι επαληθεύτηκε φέτος;

Το metro.co.uk συγκέντρωσε τα γεγονότα που συνέβησαν στην πραγματικότητα το 2023 και είχαν «προβλέψει» οι Simpsons.

Η ίσως πιο καταστροφική «πρόβλεψη», ήταν ένα απόσπασμα των Simpsons που εμφανίστηκε ξανά νωρίτερα φέτος, την εποχή που εξαφανίστηκε το υποβρύχιο Titan. Το υποβρύχιο, στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, διαλύθηκε με «καταστροφικό» τρόπο, σκοτώνοντας τους επιβάτες που ταξίδευαν στα συντρίμμια του ναυαγίου του Τιτανικού.

Σε ένα επεισόδιο του 2006, με τίτλο «Η πατρότητα του Χόμερ», ο Χόμερ πήγε σε μια υποβρύχια «περιήγηση θησαυρού» και ξανασυνάντησε τον χαμένο του πατέρα, Μέισον.

what do you mean the simpsons predicted the titanic submarine incident pic.twitter.com/IHUpFV2es1

— kira 👾 (@kirawontmiss) June 22, 2023