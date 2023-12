ΗΠΑ: «Μαύρη λίστα» με τράπεζες που βοηθούν στη χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας

«Μαύρη λίστα» με ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υποστηρίζουν το στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας, καταρτίζει η Ουάσιγκτον ως μέρος των προσπαθειών της να πλήξει καίρια την πολεμική μηχανή της Μόσχας.

Ένα εκτελεστικό διάταγμα που θα εκδοθεί την Παρασκευή θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βοηθούν τη Ρωσία να εξασφαλίσει τον εξοπλισμό και άλλα αγαθά που χρειάζεται για να συνεχίσει να πολεμά στην Ουκρανία. Οι τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις δεν θα έχουν πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ.

«Αυτή η ανακοίνωση καθιστά σαφές ότι όσοι χρηματοδοτούν και διευκολύνουν τις συναλλαγές αγαθών που καταλήγουν στο πεδίο της μάχης θα αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες», έγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Wally Adeyemo σε άρθρο του στους Financial Times την Παρασκευή.

Ένας ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ρωσία είχε ξοδέψει «σημαντικό χρόνο και πόρους» για να κατευθύνει τις υπηρεσίες πληροφοριών της να βρουν τρόπους να αποφύγουν τις κυρώσεις και τους ελέγχους των εξαγωγών. Αυτό περιλάμβανε τη χρήση «τόσο συνειδητών όσο και ακούσιων» χρηματοπιστωτικών ενδιάμεσων για την παράκαμψη των περιορισμών και την προμήθεια κρίσιμων στοιχείων.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα συνεργαστεί με αμερικανικές και ευρωπαϊκές τράπεζες για να τις ενημερώσει σχετικά με τους νέους κανόνες και να βεβαιωθεί ότι επικοινωνούν με τις ανταποκρίτριές τους τράπεζες σχετικά με το πώς να αποφύγουν τις νέες κυρώσεις — διαφορετικά κινδυνεύουν να αποκοπούν από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος.

Ποια υλικά τίθενται στο στόχαστρο

Παραδείγματα ευαίσθητων προϊόντων που οι τράπεζες θα πρέπει να αποφεύγουν να παρέχουν οικονομικές διευκολύνσεις αφορούν σε ημιαγωγούς, εργαλειομηχανές, χημικές πρόδρομες ουσίες, ρουλεμάν και οπτικά συστήματα.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αναζητήσουμε υλικά που είναι βασικά για την ικανότητα της Ρωσίας να κατασκευάζει όπλα πολέμου», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Για να αποκτήσουν αυτά τα υλικά, πρέπει να χρησιμοποιήσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επομένως το χρηματοπιστωτικό σύστημα καθίσταται ένα πιθανό σημείο φρεναρίσματος και αυτό είναι ένα εργαλείο που στοχεύει σε αυτό το σημείο για να φρενάρουμε αυτή την ικανότητα της Ρωσίας», πρόσθεσε.

Ενώ πολλές δυτικές τράπεζες έχουν αποσυρθεί από τη Ρωσία από την αρχή του πολέμου, άλλες παρέμειναν, δημιουργώντας μεγάλα κέρδη καθώς κέρδισαν νέα μερίδια αγοράς.

Η Raiffeisen Bank International της Αυστρίας, το δυτικό ίδρυμα με τις μεγαλύτερες δραστηριότητες, απέκτησε περισσότερα από τα μισά κέρδη φέτος από τις δραστηριότητές της στη Ρωσία.

Η τράπεζα επιμένει ότι τα χέρια της είναι δεμένα λόγω της νομοθεσίας του Κρεμλίνου που παγιδεύει κέρδη στη Ρωσία και απαιτεί την άδεια του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για οποιαδήποτε πώληση περιουσιακών στοιχείων. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ζήτησε από την τράπεζα να αποκαλύψει πλήρως τις λεπτομέρειες όλων των δανειοδοτικών της δραστηριοτήτων στη Ρωσία νωρίτερα φέτος.

Άλλες τράπεζες που εξακολουθούν να λειτουργούν στη Ρωσία περιλαμβάνουν την ιταλική UniCredit και την ουγγρική OTP Bank of Hungary. Αλλά καθώς οι δυτικοί όμιλοι έχουν χαλιναγωγήσει την έκθεσή τους στη Ρωσία, άλλες διεθνείς τράπεζες έχουν παρέμβει.

Η Κίνα έχει αναδειχθεί σε μια ιδιαίτερα σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις ρωσικές επιχειρήσεις. Η απειλή της Ουάσιγκτον να αποκόψει τις μη συμμορφούμενες τράπεζες από την αγορά των ΗΠΑ θα μπορούσε να έχει σημαντικές διπλωματικές επιπτώσεις με το Πεκίνο.

Κινεζική… αβάντα στις ρωσικές τράπεζες

Εν τω μεταξύ. οι κινεζικές τράπεζες προσφέρουν πρόσβαση σε δισεκατομμύρια δολάρια στις ρωσικές τράπεζες μετά τις κυρώσεις της Δύσης.

Η Industrial and Commercial Bank of China, η Bank of China, η China Construction Bank και η Agricultural Bank of China έχουν αρχίσει να ενισχύουν σημαντικά τις δραστηριότητές τους στη Ρωσία.

Η απόφαση να στοχοποιηθούν οι τράπεζες είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας των ΗΠΑ και άλλων χωρών να βρουν εναλλακτικά κεφάλαια για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής κίνησης της G7 να δεσμεύσει μερικά από τα 300 δισ. δολάρια παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση του Κιέβου.

Η νέα «μαύρη λίστα» έρχεται επίσης καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο συνεχίζουν να εμποδίζουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης Μπάιντεν να παράσχει χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ για το Κίεβο μετά από σχεδόν δύο χρόνια συγκρούσεων από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Οι ουκρανικές δυνάμεις προετοιμάζονται για έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς με τη Ρωσία το επόμενο έτος μετά από μια αποτυχημένη καλοκαιρινή αντεπίθεση. Η Ρωσία έχει ενισχύσει τη δική της στρατιωτική παραγωγή και η Ουκρανία θα χρειαστεί να αξιοποιήσει περισσότερο τους δικούς της πόρους για να διατηρήσει τις γραμμές της το επόμενο έτος, είπαν οι αναλυτές.

«Ο γενικός μας στόχος εδώ είναι να βάλουμε άμμο στα γρανάζια της αλυσίδας εφοδιασμού της Ρωσίας, κάτι που πιστεύουμε ότι είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να επιβραδύνουμε τη Ρωσία», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής διοίκησης.

«Αλλά για να επιταχύνουν οι Ουκρανοί ειλικρινά και να προχωρήσουν πιο γρήγορα, χρειάζονται την υποστήριξή μας και αυτό θα απαιτήσει από το Κογκρέσο να δράσει».

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο εργάζονται επίσης για να ενισχύσουν την επιβολή του ανώτατου ορίου τιμών στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου που επιβλήθηκε από τις χώρες της G7 πέρυσι.

