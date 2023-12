Επανάσταση από την ESL: «Όλα τα παιχνίδια θα μεταδίδονται δωρεάν για όλους τους φιλάθλους»

H European Super League έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Μετά την δικαίωση των εταιρειών «Α22» που εκπροσωπούν αυτό το νέο εγχείρημα, οι οποίες είχαν καταθέσει προσφυγή κατά του μονοπωλίου της UEFA και της FIFA.

Ο CEO της εταιρείας «A22», Μπερντ Ράιχαρτ, που εκπροσωπεί τη European Super League, γνωστοποίησε πως οι αγώνες θα μεταδίδονται δωρεάν, σε μια κίνηση που αν μη τι άλλο δείχνει και τις προθέσεις της νεοσύστατης διοργάνωσης που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου έρχεται από το 2025.

«Ένα μήνυμα για τους φιλάθλους: θα μεταδίδουμε όλα τα παιχνίδια της Super League δωρεάν. Kαι ένα για τους συλλόγους: τα έσοδα είναι εγγυημένα».

