Χαμός με Ντόρσεϊ στη Φενέρ – Η ανάρτηση που «άναψε» φωτιές

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί της Ζαλγκίρις και γενικότερα δείχνει με την έλευση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να έχει επιστρέψει στο αρχικό σχήμα να αγωνίζεται αρκετά και να συνεισφέρει στο παιχνίδι της τούρκικης ομάδας.

Ωστόσο μετά το τέλος του αγώνα με τους Λιθουανούς έκανε μια ανάρτηση που δεν άρεσε σε αρκετούς από τους οπαδούς του συλλόγου της Κωνσταντινούπολης και είχε να κάνει τόσο με την παρουσία του στον σύλλογο, αλλά και γενικότερα με την αγωνιστική του παρουσία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter «σε μισούν τη μία μέρα και σε αγαπούν την επόμενη μέρα», συνοδεύοντας τη φράση του με ένα emoji απορίας.

Όπως είναι λογικό, το εν λόγω tweet δεν έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τους φίλους της Φενέρ, η οποία την Τετάρτη επικράτησε με 80-78 επί της λιθουανικής ομάδας, με τον Ντόρσεϊ να σταματά στους 19 πόντους με 4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 5/5 βολές.

Αξίζει να σημειωθεί πως το αινιγματικό ποστ του ομογενή γκαρντ συζητήθηκε πολύ στα τούρκικα ΜΜΕ και λέγεται πως έχει να κάνει με τις πιθανότητες αποχώρησης του από τη Φενέρμπαχτσε.

They hate you one day and love you the next🤷🏾

— Tyler Dorsey (@TDORSEY_1) December 20, 2023