Αποκαλύψεις από την Ισπανία: «Απόσταση στο οικονομικό για Χεζόνια και Ρεάλ – Προηγείται ο Παναθηναϊκός» (pic)

Αποκαλύψεις από την Ισπανία για το μέλλον του Μάριο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως τονίζει η ιστοσελίδα «encestando.es», ο ατζέντης του Κροάτη φόργουορντ, Κώστας Παπαδάκης, είχε συνάντηση με τους ανθρώπους της «βασίλισσας» στις 6 Δεκεμβρίου. Διάστημα που οι «μερένχες» βρίσκονταν στην Ελλάδα για τα ματς με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Το συμβόλαιο του 28χρονου παίκτη ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και οι δύο πλευρές κάθισαν στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν το ενδεχόμενο ανανέωσης της συνεργασίας του. Όμως όπως τονίζουν από την ιβηρική χερσόνησο, υπήρξε μεγάλη απόσταση στο οικονομικό κομμάτι.

Ο Χεζόνια αποτελεί έναν από τους καλύτερους παίκτες της Ρεάλ τις τελευταίες σεζόν και είναι λογικό να ζητά αυξημένες αποδοχές, από την στιγμή ειδικά που υπάρχουν αρκετές ομάδες που θα ήθελαν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους το καλοκαίρι.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τους Ισπανούς, ο Παναθηναϊκός μοιάζει να είναι αυτή την στιγμή στην… pole position για να τον φέρει ξανά στην Ελλάδα, αφού ως γνωστόν ο Κροάτης είναι ένθερμος οπαδός του «τριφυλλιού» και φροντίζει να το δείχνει σε κάθε ευκαιρία.

