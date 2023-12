Και επίσημα ελληνικό το κοκορέτσι – «Βράζουν» οι Τούρκοι

Απογοήτευση επικρατεί στην Τουρκία, καθώς το κοκορέτσι ανακηρύχτηκε και επίσημα ελληνικό φαγητό.

Την πατρότητα του αγαπημένου εδέσματος, που βρίσκουμε σε όλες τις ταβέρνες και τα ψητοπωλεία, διεκδικεί επί σειρά ετών η γειτονική χώρα, ωστόσο ο TasteAtlas δεν τους έκανε τη χάρη.

Όσο και αν οι Τούρκοι μας κατηγορούν ότι δήθεν τους κλέψαμε το κοκορέτσι, επειδή, ισχυρίζονται πως είναι παραδοσιακό τουρκικό πιάτο, ο παγκόσμιος άτλας φαγητού και ποτών το θεωρεί ελληνικό.

Συγκεκριμένα, το συμπεριέλαβε στη λίστα με τα κορυφαία φαγητά του κόσμου και μάλιστα, δίπλα έβαλε την ελληνική σημαία.

Οι Τούρκοι φάνηκε να ενοχλούνται για το γεγονός αυτός. «Χάσαμε το κοκορέτσι από τους Έλληνες» έγραψε η Haber Global, εκφράζοντας τα τουρκικά… παράπονα ότι το πιάτο κανονικά λέγεται kokorec και αποτελεί street food της Τουρκίας.

Η ενόχληση των γειτόνων δεν έμεινε μόνο στο κοκορέτσι, καθώς διαμαρτυρήθηκαν και για το τζατζίκι (το αποκαλούν cacik), όπως και για τα γιουβαρλάκια.

Σημειώνεται, ότι ο δημοφιλής γαστρονομικός οδηγός κατέταξε το κοκορέτσι στην 79η θέση με τα νοστιμότερα πιάτα του κόσμου.

Την τιμητική τους όμως είχαν και άλλα ελληνικά εδέσματα. Ο ντάκος τοποθετήθηκε στην 17η θέση, τα παϊδάκια στην 26η θέση, το γιουβέτσι στην 64η θέση και ο γύρος στην 69η θέση.

Σύμφωνα με τον TasteAtlas η ελληνική κουζίνα είναι η τρίτη καλύτερη στον κόσμο, με την ιταλική να βρίσκεται στην πρώτη θέση και την ιαπωνική στη δεύτερη, ενώ η τουρκική στη 15η θέση.

TasteAtlas Awards: These are the 100 best cuisines in the world in 2023. https://t.co/194Xj0IJX4 pic.twitter.com/ErIbPiFpMd

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 12, 2023