Μια «σανίδα» σωτηρίας για Τεν Χαγκ κι ένα ντέρμπι κορυφής

Το ντέρμπι στο Άνφιλντ ανάμεσα στην Λίβερπουλ και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είχε νικητή καθώς οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0. Ωστόσο δεν μπορεί να μην σταθεί κάποιος στις συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθη το ματς.

Και λαμβάνοντας υπόψιν αυτές τις συνθήκες πρέπει να αναγνωριστεί ότι για τους φιλοξενούμενους αυτή η ισοπαλία ήταν κάτι παραπάνω από πολύτιμη.

Η Γιουνάιτεντ που πέρυσι γνώρισε τον διασυρμό (7-0) στο ίδιο γήπεδο πήγε στην έδρα των «κόκκινων» έχοντας ξεκάθαρο προσανατολισμό.

Άμυνα, άμυνα και προσοχή στην… άμυνα. Πάνω σ’ αυτή την τακτική «έχτισε» το παιχνίδι ο προπονητής της Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ και κανείς φυσικά δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Ολλανδό.

Αυτό μπορούσε να αντιπαρατάξει την συγκεκριμένη χρονική περίοδο η «πληγωμένη» Μάντσεστερ απέναντι στην πρωτοπόρο αντίπαλό της κι αυτό έπραξε και μάλιστα το έπραξε όσο καλύτερα μπορούσε.

Η ισοπαλία στο φινάλε του ντέρμπι ήταν αναμφίβολα μια μεγάλη «ανάσα» για τον Τεν Χαγκ, καθώς μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, ο Ολλανδός έψαχνε αποκούμπι και το βρήκε σ’ ένα ματς που όλοι πίστευαν ότι η Γιουνάιτεντ θα χάσει με… κατεβασμένα χέρια.

Έτσι όμως είναι η μπάλα, προσφέρει «σανίδα» σωτηρίας εκεί που δεν το περιμένει κανείς ακόμα και στην μέση του… ωκεανού.

Και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα η Γιουνάιτεντ φαντάζουν ανυπέρβλητα.

Όπως και να ‘χουν πάντως τα πράγματα, οι φιλοξενούμενοι άντεξαν και η Λίβερπουλ παρά τις 34 τελικές προσπάθειες δεν κατάφερε να σκοράρει. Οι αριθμοί όμως πολλές φορές ξεγελούν καθώς οι μεγάλες ευκαιρίες των «κόκκινων» ήταν δυο – τρεις κι όχι περισσότερες.

Η πρώτη ομάδα που δεν χάνει στο Άνφιλντ την φετινή περίοδο

Αναφερθήκαμε εκτενώς στα προβλήματα που αντιμετωπίζει φέτος η Γιουνάιτεντ αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε και ορισμένα γεγονότα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Αυτή η Γιουνάιτεντ έγινε η πρώτη ομάδα που δεν χάνει στο Άνφιλντ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ και η πρώτη που δεν δέχεται γκολ από την αρμάδα του Κλοπ την σεζόν που διανύουμε.

Manchester United are:

▪️ The first team not to lose at Anfield this season

▪️ The first team to stop Liverpool scoring this season

🤷‍♂️ pic.twitter.com/a5LAvAW2Sd

— B/R Football (@brfootball) December 17, 2023