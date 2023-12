Αυστραλία: Πλήττεται από κύμα καύσωνα – Μαίνονται πάνω από 50 πύρινα μέτωπα

Μεγάλο τμήμα της Αυστραλίας πλήττεται από κύμα καύσωνα και οι αρχές προειδοποιούν για ακραίο κίνδυνο πρόκλησης δασικών πυρκαγιών σε αρκετές πολιτείες (φωτογραφία, επάνω, από Sky News Australia).

Υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται σήμερα Σάββατο στη Δυτική Αυστραλία, στη Νέα Νότια Ουαλία, στη Νότια Αυστραλία και στη Βόρεια Επικράτεια, ανέφερε η αυστραλιανή μετεωρολογική υπηρεσία στον ιστότοπό της.

The NSW Rural Fire Service has announced on Thursday a total fire ban is now in place for the Greater Hunter and Greater Sydney areas as «hot, dry and windy conditions» lift the fire danger rating to «extreme». https://t.co/HbxAYGYFtV

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) December 14, 2023