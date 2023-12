O «πλήρης» Καλάθης και το... ερωτηματικό με Σάρας (vids)

Ο Νικ Καλάθης αποτελεί έναν από τους κορυφαίους all around παίκτες στην ιστορία της Euroleague και το απέδειξε περίτρανα στο πρώτο παιχνίδι του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε.

Η τούρκικη ομάδα απέλυσε πριν λίγα 24ωρα τον Δημήτρη Ιτούδη, ο Σάρας ανέλαβε και ξεκίνησε με το δεξί κόντρα στη Μονακό του Μάικ Τζέιμς, επικρατώντας εντός έδρας με 86-74. Ο Λιθουανός προπονητής δεν άλλαξε πολλά στο πρώτο του παιχνίδι στην Πόλη, επέλεξε να παίξει με τον Νικ Καλάθη πολύ ώρα στο παρκέ και δικαιώθηκε.

Ο Έλληνας γκαρντ έκανε για ακόμη μια φορά στην καριέρα του τα πάντα στο παρκέ, έχοντας 7 πόντους, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 27 λεπτά περίπου και ήταν από τους πλέον κομβικούς παίκτες για να έρθει το ροζ φύλλο αγώνα για τη Φενέρ. Ο Καλάθης δεν ήταν ιδιαίτερα εύστοχος, όμως άγγιξε το νταμπλ-νταμπλ, κάτι που έχει γίνει σήμα κατατεθέν σε όλη τη Euroleague.

Ο Καλάθης εξάλλου είναι ο «άρχοντας» των νταμπλ-νταμπλ στην διοργάνωση, καθώς μετράει 44 και είναι με διαφορά ο πρώτος εν ενεργεία, με τον δεύτερο που ακολουθεί να είναι ο Βάλτερ Ταβάρες που έχει 30. Στην τρίτη θέση συναντάει κανείς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ με 27, όμως αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πως ο Καλάθης έχει αυτά τα 44 πριν καν ξεκινήσει η φετινή σεζόν.

Most double-doubles in #EuroLeague history (active players only):

🇬🇷 Nick Calathes 44

🇨🇻 Walter Tavares 30

🇷🇸 Nikola Milutinov 27

🇨🇿 Jan Vesely 20

🇷🇸 Milos Teodosic 18

🇲🇪🇪🇸 Nikola Mirotic 16

🇫🇷 Vincent Poirier 16

🇬🇷 Kostas Sloukas 14

— Darius Garuolis (@DariusGaruolis) December 16, 2023