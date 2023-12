Ραγδαίες εξελίξεις με Νικ Καλάθη!

Νέα δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν τον Νικ Καλάθη και την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Έλληνας ομογενής γκαρντ είχε υπάρξει «ζεστό» θέμα επί εποχής Δημήτρη Ιτούδη στη Φενέρμπαχτσε και παρόλο που τα σενάρια έδειχναν πως θα αποχωρήσει από την τούρκικη ομάδα, ο ίδιος παρέμεινε στο ρόστερ.

Πλέον, με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους στον πάγκο η Φενέρ θέλει να επανέλθει στις καλές τις μέρες με τον Λιθουανό κόουτς να κερδίζει τη Μονακό στο ντεμπούτο του. Ο Καλάθης χρησιμοποιήθηκε για περίπου 27 λεπτά ξεκινώντας μάλιστα και ως βασικός.

Ο Αντρέα Καλτσόνι δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter πως η Αρμάνι Μιλάνο ενδιαφέρεται για ενίσχυση στην περιφέρεια αλλά ο Καλάθης δεν αποτελεί μία από τις λύσεις, τονίζοντας πως δεν βρίσκεται στη λίστα του Έτορε Μεσίνα.

Αναλυτικά έγραψε: «Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση μεταξύ του Άντονι Κάουαν και της Ολίμπια Μιλάνο. Ο Ματ Μόργκαν δεν είναι στα πλάνα της ομάδας. Ο Νικ Καλάθης, που είναι διαθέσιμος στην αγορά, θα μπορούσε να αποκτηθεί σχεδόν δωρεάν, αλλά δεν είναι στόχος της Ολίμπια Μιλάνο».

🚨👀BREAKING NEWS: To date there is no negotiation between Antony Cowan and Olimpia Milan. Matt Morgan is not in the team’s plans. Nick Calathes, who is on the market, could arrive practically for free, but he is not a target of Olimpia Milan.#Euroleague #Eurolega #OlimpiaMilano pic.twitter.com/BRxbqTUHo4

— Andrea Calzoni (@andreacalzoni11) December 15, 2023