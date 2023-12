Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου – Η δεύτερη μέσα σε δυο μέρες

Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, γύρω στις 03:00 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από το X).

Συναγερμός για πυραυλικές επιθέσεις

While Zelensky is abroad asking for more funding (money to launder), the Ukrainian capital is under missile salvo. A series of powerful explosions in Kiev. Air raid alarm failure. Ukrainians say Iskander strikes, possibly Kinzhal. pic.twitter.com/sPaI4VD0NS — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) December 13, 2023

Σχεδόν ταυτόχρονα, η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε την κήρυξη συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας.

Η Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε για πυραυλική επίθεση στις περιοχές του Κιέβου και του Τσέρνιγκοφ, όπως μετέδωσαν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Fires in Kiev following strikes. Said to be Iskanders pic.twitter.com/uBi82ZU5xP — The Human Fund 🇷🇺🇷🇺🇷🇺📶pct (@TheHumanFund5) December 13, 2023

Τραυματίες

Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν και παιδιατρικό νοσοκομείο υπέστη ζημιές εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών πυραύλων της Ρωσίας που καταστράφηκαν στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, ανακοίνωσε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

The consequences of Ukrainian air defense failures over Kiev. Russia has been bombing the capital during the President’s absence. pic.twitter.com/SKTFJigITt — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) December 13, 2023

Λίγο νωρίτερα, έδινε αρχικό απολογισμό που έκανε λόγο για επτά τραυματίες σε «επίθεση του εχθρού», εκ των οποίων πέντε εισήχθησαν σε νοσοκομείο.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταδίδεται ότι εξαπολύθηκε πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, η δεύτερη μέσα σε δυο μέρες.

Η επίθεση σημειώνεται ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ουάσιγκτον όπου συναντήθηκε νωρίτερα με τον ομόλογό του των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.