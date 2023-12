Τα ρεκόρ του Ράμος στη «μαύρη» βραδιά της Σεβίλλης (pics)

Η Σεβίλλη ηττήθηκε χθες βράδυ από την Λανς με 2-1 στον τελευταίο αγώνα για τους ομίλους του Champions League και αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αφού τερμάτισε τελευταία στον όμιλό της.

Ωστόσο, ο αμυντικός των Ανδαλουσιάνων, Σέρχιο Ράμος με τις επιδόσεις του είναι ο μόνος που μπορεί να… χαμογελάει μετά το χθεσινό αποκλεισμό. Ο 37χρονος Ισπανός μετά από αυτή την εμφάνιση έβαλε το όνομά του σε δύο ιδιαίτερες κατηγορίες, ξεπερνώντας αρκετούς θρύλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αρχικά, ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, με το γκολ που πέτυχε στον αγώνα κόντρα στους Γάλλους έγινε ο αμυντικός με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης (17), ξεπερνώντας τους Ζεράρ Πικέ και Ρομπέρτο Κάρλος που έχουν σκοράρει 16 φορές. Μάλιστα, το πρώτο γκολ… στα αστέρια, ο Ράμος το είχε πετύχει κόντρα στον Ολυμπιακό, τη σεζόν 2005/2006 όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Βασίλισσας.

Eπίσης, αυτό ήταν συνολικά το παιχνίδι υπ’ αριθμόν 142 στη καριέρα του Ράμος στο Champions League, ισοφαρίζοντας τις εμφανίσεις του θρύλου της Ρεάλ Μαδρίτης Ραούλ, ανεβαίνοντας στην 8η θέση της σχετικής λίστας.

17 – Top 3 defenders with the most goals in Champions League history:

🇪🇸 SERGIO RAMOS: 17

🇪🇸 Gerard Piqué: 16

🇧🇷 Roberto Carlos: 16

