Νέος έρωτας για τον Τομ Κρουζ – Ποια είναι η Ρωσίδα που του έκλεψε την καρδιά

Μπορεί ως άρτια εκπαιδευμένος πράκτορας στο Mission: Impossible – Ghost Protocol ο Τομ Κρουζ να χρησιμοποιεί ένα περίτεχνο τεχνολογικό τέχνασμα για να εισβάλει σε ένα άκρως απόρρητο αρχείο του Κρεμλίνου, αλλά στην πραγματική ζωή ανακάλυψε έναν πολύ πιο απλό τρόπο για να διεισδύσει στους ρωσικούς κύκλους.

Ο 61χρονος ηθοποιός Τομ Κρουζ εθεάθη σε τρυφερά ενσταντανέ σε πάρτι στο Mayfair του Λονδίνου με την Elsina Khayrova. Η 36χρονη είναι κόρη διακεκριμένου Ρώσου βουλευτή και πρώην σύζυγος ενός ολιγάρχη εμπορίου διαμαντιών.

«Ήταν αχώριστοι, ξεκάθαρα ζευγάρι» δήλωσε στη MailOnline ένας από τους καλεσμένους. Το ζευγάρι λέγεται ότι εμφανίστηκε στο πάρτι στην πλατεία Grosvenor μαζί γύρω στις 21:00 το περασμένο Σάββατο προς μεγάλη έπληξη και ενθουσιασμό των καλεσμένων.

Ο Τομ Κρουζ και η Elsina Khayrova φέρεται να αποχώρησαν μαζί από την εκδήλωση τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Ο Τομ Κρουζ ήταν πολύ φιλικός. Του ζητούσαν συνέχεια φωτογραφίες και το απέρριπτε ευγενικά. Τελικά ο DJ χρειάστηκε να κάνει μια ανακοίνωση στα ρωσικά ότι ο Τομ Κρουζ δεν ήθελε φωτογραφίες.

Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας χορεύοντας με την Elsina Khayrova και κάποια στιγμή βρέθηκε στη μέση μιας παρέας γυναικών» επισήμανε η πηγή στη MailOnline.

Το πρώην μοντέλο, που είναι Βρετανός πολίτης, ήταν παντρεμένη στο παρελθόν με τον Ρώσο μεγιστάνα Dmitry Tsetkov. Μοιράζονταν μαζί μια έπαυλη αξίας 22 εκατομμυρίων λιρών στο κτήμα Wentworth στο Surrey, καθώς και σπίτια στο Λονδίνο αξίας 18 εκατομμυρίων λιρών.

Το ζευγάρι είχε επίσης ακίνητα τόσο στο Ντουμπάι όσο και στην Κύπρο, μαζί με τις συλλογές αυτοκινήτων, κοσμημάτων και έργων τέχνης αξίας εκατομμυρίων λιρών.

Το πολύκροτο διαζύγιό τους ήταν στα πρωτοσέλιδα το καλοκαίρι αφού η Elsina Khayrova κατηγορήθηκε πως απέκρυψε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία από τον πρώην σύζυγό της, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής τσαντών της αξίας ενός εκατομμυρίου λιρών.

Είχε προηγουμένως παρουσιαστεί στο δικαστήριο το 2022 όταν διατάχθηκε να πληρώσει 117.000 λίρες που όφειλε στην εταιρεία που τοποθέτησε συντριβάνια στο σπίτι της στο Surrey.

Η υπεράσπιση της 36χρονης ήταν πως ο εν διαστάσει σύζυγός της ήταν υπεύθυνος για αυτό και βρισκόταν «στη λίστα των πιο καταζητούμενων του Κρεμλίνου».

