Ο Δεκέμβριος τρέχει με μοναδικές στιγμές δράσης και αγωνίας

Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου

Μπορεί να μετράει 81 χρόνια ζωής αλλά αυτό δεν σταμάτησε τον Χάρισον Φορντ από το να ολοκληρώσει τον κύκλο του ως ο αγαπημένος όλων Indiana Jones. Για να μπορέσει να υποστηρίξει για άλλη μία φορά, μία τέτοια ταινία δράσης, ο Φορντ έκανε καθημερινά 40 μίλια ποδήλατο και πόσους περιπάτους. Οι τέχνες θέλουν θυσίες ως γνωστόν και το έχουμε δει επανειλημμένως. Στην εκπομπή The Late Show του απίθανου Stephen Colbert, είχε εξηγήσει πώς κατάφεραν μέσω τεχνητής νοημοσύνης να γυρίσουν τις σκηνές ως ο νεότερος εαυτός του, κάτι που τον εξέπληξε πολύ ευχάριστα. Πλέον, είναι ο γηραιότερος ηθοποιός που αναβιώνει τα νιάτα του μέσω ΑΙ σε ταινία, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε ο Αλ Πατσίνο, ο οποίος ήταν 79 ετών στο «The Irishman» (2019).

Επιστρέφοντας στην ταινία μας, ο θρυλικός αρχαιολόγος υπογράφει το φινάλε της ιστορικής πια κινηματογραφικής περιπέτειας franchise, γυρισμένης πραγματικά σε όλο τον κόσμο. Ο Ιντιάνα Τζόουνς λίγο πριν τη σύνταξη, επιστρέφει και αγωνίζεται μέσα σε όλα, με τον χρόνο για να ανακτήσει ένα θρυλικό αντικείμενο που μπορεί να αλλάξει τον ρου της ιστορίας.

Συμπρωταγωνιστές του οι γνώστες της περιπέτειας Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Πόνος και Δόξα), John Rhys-Davies (Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού), Toby Jones (Jurassic World: Το Βασίλειο Έπεσε), Boyd Holbrook (Λόγκαν), Ethann Isidore (Θανάσιμο Δίδυμο) και Mads Mikkelsen (Φανταστικά Ζώα: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ).

Τη σκηνοθεσία αυτή τη φορά υπογράφει ο James Mangold (“Κόντρα Σε Όλα,” “Λόγκαν”), ο οποίος πήρε και τις ευλογίες του -συνήθη σε αυτόν τον ρόλο- Steven Spielberg που αυτή τη φορά συναντάμε στην ταινία ως executive producer. Μάλιστα, ο Spielberg στο CinemaCon παραδέχτηκε ότι «Όταν άναψαν τα φώτα (μετά την πρώτη προβολή), απλώς γύρισα προς την ομάδα και είπα, «Διάολε! Νόμιζα ότι ήμουν ο μόνος που ήξερα πώς να φτιάξει ένα από αυτά.»».

Το σενάριο υπογράφουν οι Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, David Koepp και James Mangold. Ο John Williams, συνθέτης όλων των Indiana Jones από το 1981 («Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού»), επιστρέφει και πάλι ως συνθέτης της ταινίας.

Διαθέσιμο από 15/12 στο Disney+

Πρόταση: Μήπως ήρθε η ώρα για ένα Indiana Jones μαραθώνιο;

Φόνος στην άκρη του κόσμου (Murder at the End of the World)

Αυτή η σειρά θα γίνει το νέο σου κόλλημα. Ισορροπεί μεταξύ περιπέτειας, ψυχολογικού θρίλερ και δράματος. Κάπου μπορεί να υπάρχει και το φάντασμα μίας Αγκάθας Κρίστι αλλά με όρους hi tech που αναγνωρίζονται εύκολα από τις νεότερες γενιές. Σε κάθε περίπτωση δεν θα θες να σταματήσεις μέχρι να δεις και τα 7 επεισόδια. Η πλοκή σε πάει κάπου πολύ πολύ βόρια, οπότε ντύσου ζεστά. Η πρωταγωνίστρια μας Darby Hart, είναι μία tech-savvy ερασιτέχνης ερευνήτρια που δέχεται μια πρόσκληση από τον Andy, έναν μοναχικό δισεκατομμυριούχο. Μαζί με αυτήν και ακόμα 8 καλεσμένοι που έρχονται αντιμέτωποι σύντομα με θάνατο: ένας από τους καλεσμένους βρίσκεται νεκρός. Θα μπορέσει η ηρωίδα μας να αποκαλύψει πως πρόκειται για δολοφονία, πριν ο δράστης ξαναχτυπήσει; Στο ρόλο της Darby η Emma Corrin, γνωστή στους περισσότερους ως Πριγκίπισσα Νταϊάνα της επιτυχημένης σειράς The Crown, ενώ στο ρόλο του μυστηριώδη οικοδεσπότη ο αγαπημένος Clive Owen. Τη νέα αυτή πρωτότυπη σειρά μυστηρίου του FX, υπογράφουν οι Zal Batmanglij και Brit Marling («The OA»).

Διαθέσιμο στο Disney+

END OF SUMMER (Slutet på sommaren)

Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια οι Σκανδιναβοί μας έχουν κερδίσει με ένα πλήθος καλογυρισμένων σειρών (και ταινιών), που χαρακτηρίζονται από τη δική τους ατμόσφαιρα, την ωραία τους φωτογραφία, την πλοκή σε σενάρια λιγότερο συνηθισμένα. Μία τέτοια ιδιαίτερη μίνι σειρά είναι και το «Slutet på sommaren» ή αλλιώς «END OF SUMMER».

Η ιστορία αυτή βασισμένη στο ομότιλο best seller της νορβηγίδας Άντερς ντε λα Μότε, διαπραγματεύεται την εξαφάνιση ενός 5χρονου αγοριού ένα καλοκαίρι στη βόρεια Σουηδία. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι εκεί. Είναι ότι είκοσι χρόνια αργότερα η μεγαλύτερη αδερφή του εξαφανισμένου παιδιού συναντάει ένα αγόρι που μοιάζει να έχει μια ανατριχιαστικά παρόμοια ιστορία με αυτήν της οικογένειάς της.

Ένα δράμα με πολλά στοιχεία θρίλερ από τον Βορρά, σε 6 επεισόδια και αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Milky Way

Η πρώτη τηλεοπτική δουλειά του βραβευμένου Βασίλη Κεκάτου είναι η τηλεοπτική σειρά της χρονιάς που παίζει uncut αποκλειστικά στο Vodafone TV, αμέσως μετά την προβολή της κάθε Πέμπτη στο Mega. Η σειρά ολοκληρώνεται στις 21 Δεκεμβρίου, οπότε ξεκινήστε σήμερα και δείτε το φινάλε μέσα στις γιορτές! Όσο για την ιστορία, αν δεν την έχετε ήδη ακούσει, διαδραματίζεται σε μία ορεινή και απόμακρη επαρχία της χώρας μας, με πρωταγωνίστρια τη 17χρονη Μαρία και τον μικρόκοσμό της. Η Μαρία όπως όλοι οι νέοι άνθρωποι έχει ανάγκη να ονειρεύεται, και η επιθυμία της είναι να βρεθεί μακριά από εκεί, κάπου στην πρωτεύουσα για να κάνει αυτό που αγαπάει περισσότερο, που είναι να χορεύει. Μία αναπάντεχη εγκυμοσύνη όμως θα της σταματήσει το όνειρο. Μία ιστορία που φωτογραφίζει τις μικρές κοινωνίες και φέρνει στο φως όλα τα στερεότυπα που γνωρίζουμε όλοι καλά στο πετσί μας.

