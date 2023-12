Η Τζένιφερ Άνιστον για την ερωτική σκηνή με τον Jon Hamm

Είναι στην τρίτη σεζόν του The Morning Show που η Τζένιφερ Άνιστον κλήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον συμπρωταγωνιστή της Jon Hamm.

Σε ένα από τα επεισόδια η αγαπημένη ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον βρίσκεται κάτω από τα σεντόνια με τον John Hamm για μια ερωτική σκηνή που έκανε τους θεατές να μιλάνε για αυτή.

Η Τζένιφερ Άνιστον εμφανίστηκε εντελώς γυμνή καθώς ερωτοτροπούσε με τον συμπρωταγωνιστή της και ηθοποιό του Mad Men που έβαζε τα χέρια του στο στήθος της.

Στο νέο τεύχος του Variety η Τζένιφερ Άνιστον μίλησε για την επίμαχη σκηνή με τη συμπρωταγωνίστριά της Ρις Γουίδερσπουν.

«Μας ρώησαν αν θέλαμε έναν συντονιστή οικειότητας. ‘Τι σημαίνει αυτό;’ ρώτησα και μου είπαν ότι σημαίνει ‘όταν κάποιος σε ρωτάει αν είσαι καλά’. ‘Σε παρακαλώ, αυτό είναι αρκετά άβολο’» απάντησε η Τζένιφερ Άνιστον από την πλευρά της.

«Είμαστε έμπειροι, μπορούμε να το φέρουμε εις πέρας» σημείωσε η Τζένιφερ Άνιστον μιλώντας στη Ρις Γουίδερσπουν.

Πρωταγωνιστεί στη σειρά ως η παρουσιάστρια ειδήσεων Alex Levy, ενώ ο Jon Hamm υποδύεται τον Paul Marks, έναν tech δισεκατομμυριούχο.

Ήταν σε ένα από τα επεισόδια της τρίτης σεζόν που η Alex του παίρνει συνέντευξη στην έπαυλή του στο Hamptons.

Μετά την τεταμένη και σκληρή συνέντευξη, οι δύο πρωταγωνιστές κατέληξαν μαζί στο κρεβάτι, με τους δύο πρωταγωνιστές να εμφανίζονται εντελώς γυμνοί και τη σκηνή να γίνεται viral στο ίντερνετ.

