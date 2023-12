Η Μπάγερν ευχαρίστησε τον Μπαρτζώκα

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπάγερν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, πετυχαίνοντας την έβδομη νίκη του στην φετινή Ευρωλίγκα. Οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν πάση θυσία τη νίκη κόντρα στην γερμανική ομάδα και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος από την επικράτηση της ομάδας του.

Η Μπάγερν είχε τρεις συνεχόμενες νίκες πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, αποδεικνύοντας ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, που στοχεύει στην είσοδο στην οκτάδα της φετινής διοργάνωσης.

Μια ομάδα με καλό ρόστερ, με καλό προπονητή και φυσικά με οργάνωση ενός συλλόγου που έχει την «σφραγίδα» της Μπάγερν.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε με θερμά λόγια για την ομάδα του Μονάχου, στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα και η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου ευχαρίστησε τον προπονητή των «ερυθρόλευκων» για τα καλά του λόγια.

«Η Μπάγερν είναι μια ομάδα που μου αρέσει ιδιαίτερα. Η οργάνωσή της, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται τον αθλητισμό. Και φυσικά έχουν ένα πολύ καλό ρόστερ», ήταν η τοποθέτηση του προπονητή του Ολυμπιακού.

Η ομάδα του Μονάχου έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω Χ, ευχαριστώντας τον κόουτς των πειραιωτών για τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα.

«Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, κόουτς Μπαρτζώκα. Ανυπομονούμε για το επόμενο παιχνίδι μαζί σου και με τον Ολυμπιακό στα τέλη Φεβρουαρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση του γερμανικού συλλόγου.

❤️🤍 Thank you very much for your kind words, Coach Bartzokas! Looking forward to our matchup with you and @Olympiacos_BC in February!#WeBallTogether #OLYBAY @Eurohoopsnet @EuroLeague @BasketNews_com pic.twitter.com/lHHAbTtvML

— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) December 8, 2023